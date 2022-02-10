Омбудсмен опубликовал доклад об ограничениях в работе СМИ в Национальном собрании

Вчера спустя несколько часов после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что сегодня международным имиджем и брендом Республики Армения является демократия, омбудсмен Арман Татоян опубликовал развернутый доклад об ограничениях в работе журналистов в политической структуре номер один страны - парламенте.

Одним из важных показателей демократической системы государства является защищенная профессиональная работа журналистов, заявил омбудсмен, срок полномочий которого истекает через несколько дней.

Причиной доклада стали ограничения на передвижение для представителей СМИ в Национальном собрании нынешнего созыва, которые были введены параллельно с началом работы новоизбранного парламента.

Омбудсмен Арман Татоян отметил, что ограничения в работе СМИ были введены по решению спикера НС. Это решение было принято и реализовано без предварительного обсуждения с журналистами и журналистскими организациями, что неприемлемо. И хотя защитник прав человека, и спикер НС обсудили проблемные вопросы, однако, согласно докладу, проблема так и не была решена.

После избрания спикером парламента Алена Симоняна в Национальном собрании было ограничено свободное передвижение журналистов в дни заседаний. Направления, ведущие к депутатским кабинетам, были перекрыты сотрудниками безопасности, что стало беспрецедентным за всю историю парламента.

Обеспечение беспрепятственной профессиональной деятельности журналистов в демократическом государстве имеет ключевое значение и общественную важность. Это одна из важных гарантий общественного контроля за государственными органами и должностными лицами, заключил омбудсмен.

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян согласен с омбудсменом. По его словам, тот обосновал проблему фактами. Говоря о демократии, власть приводит такие аргументы, которые остались в прошлом. Сейчас, по словам главы журналистской организации, есть множество фактов, свидетельствующих о регрессе.

«Если привести чисто практические примеры, возникает вопрос, например, где 4,5-5 часовые пресс-конференции Никола Пашиняна, когда он приглашал всех желающих, и эта пресс-конференция заканчивалась только тогда, когда вопросы были исчерпаны?» - сказал Меликян.