Решение об участии в форуме в Анталии также зависит от результатов встречи армянского и турецкого спецпосланников - Мирзоян

Решение Еревана об участии в Дипломатическом форуме в Анталии во многом также зависит от результатов встречи спецпредставителей Армении и Турции, которая состоится 24 февраля в Вене. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в Национальном собрании заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Глава МИД уточнил, что Анкара направила приглашение на его имя и на имя спецпредставителя Армении в армяно-турецких переговорах Рубена Рубиняна.

«Решения действительно нет», - заверил Мирозян.

По его словам, от переговоров в Вене Ереван ожидает предметных обсуждений, направленных на открытие армяно-турецкой границы и установление дипломатических отношений. «Сигналы, мессиджи, намеки об этом, исходящие от официальной Анкары, в основном имеют позитивный контекст, таковы и наши ожидания», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Армянский и турецкий спецпосланники по вопросу нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч впервые встретились 14 января в Москве. Стороны в целом оценили ее положительно, отметив, что «согласились продолжить переговоры в направлении полной нормализации отношений без предварительных условий». Вторая встреча запланирована на 24 февраля в Вене.