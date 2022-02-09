В случае получения официального обращения ОДКБ окажет Армении оперативную помощь – замглавы МИД РФ

«Безусловно, мы точно так же можем отреагировать оперативно и быстро на соответствующее официальное, подкрепленное обращение нашего союзника», - сказал он, подчеркнув, что при необходимости союзнические обязательства будут выполнены.

Панкин отметил, что когда наблюдается критичность, масштаб и подкрепленная квалификация события, как это было в Казахстане, можно так же оперативно отреагировать на официальное обращение союзника.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в свою очередь, сказал, что не сомневается в способности России оперативно отреагировать при наличии официального обращения Армении.

«Именно так записано в нашем договоре основном. И поверьте, что если не будет такого понимания, такой уверенности, организации просто не будет. Поэтому не сомневаюсь, что если будет основание и будет официальное обращение, то все механизмы, которые у нас есть, кризисное реагирование в экстренных ситуациях, будет запущено, и помощь будет оказана», - отметил Зась.