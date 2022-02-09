В 2021 году Армению покинули 73 тысячи граждан, что является самым отрицательным показателем за последние годы

«Я 30 лет живу за границей», - в беседе с Радио Азатутюн сказал 56-летний Артур Абгарян, отметив, что причиной временного отъезда из Армении является работа. По той же причине в Российскую Федерацию уехал и его сын и поселился там со своей семьей.

Артур уже решил не возвращаться, он тоже хочет остаться в России с женой и двумя другими сыновьями.

«Я здесь уже полугражданин, теперь вынужден поехать и взять паспорт, увезти туда других моих сыновей, здесь не на что жить», - сказал Артур Абгарян.

Артур родом из села Меграшен Ширакской области. В России он занят в сфере строительства, а в Армении пытается заниматься выращиванием зерна. Но в селе нет поливной воды, вместо получения прибыли он несет убытки. Мужчина признался, что за проведенные здесь месяцы накопил лишь долги.

«Все остальное есть, смотришь, как будто все можно сделать, у меня пять гектаров земли, а я только плачу - трактористу, государству, а прибыли, дохода нет. Я вынужден оставить землю и уехать», - сказал Артур Абгарян.

Рейсы из аэропорта «Звартноц» в Россию почти всегда переполнены. Некоторые граждане едут в гости к родственникам, живущим в России, или возвращаются к своим семьям, другие отправляются на заработки за границу, а некоторые – на постоянное жительство, но не все хотят говорить об этом перед видеокамерой.

«Зависит от работы, как получится, я еду к родственникам, к родным», — сказал один из собеседников Радио Азатутюн.

А один из уезжающих отметил: «Смотря как, в сезон мы едем на заработки, а затем возвращаемся».

«Я не вижу здесь ничего хорошего, для сельского жителя все должно быть немного дешевле. Сегодня удобрения стоят 20 тысяч драмов. Как сельчанину их купить? С 7 тысяч они подорожали до 20 тысяч», - сказал другой гражданин.

Война, напряженность на границах, напряженная внутриполитическая обстановка․ По данным Национального статистического комитета, в 2021 году из Армении уехало больше людей, чем приехало.

Согласно опубликованной вчера официальной статистике, в 2021 году был зарегистрирован самый отрицательный показатель по сравнению с предыдущими годами: страну покинули более 73 тысяч граждан.

Эксперты объясняют, что отрицательное сальдо миграции (сумма убытий и прибытий) вовсе не является показателем эмиграции, для того, чтобы узнать реальную картину, еще нужны исследования.