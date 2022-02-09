Блинкен и Чавушоглу вновь обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вчера по телефону в числе других вопросов обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Отмечается, что министры иностранных дел двух стран обсудили и «дополнительные шаги, которые США могут предпринять для содействия усилиям по нормализации отношений между двумя странами».

По словам Прайса, собеседники также обсудили «возможности сохранения прочных двусторонних отношений между США и Турцией», «пути дальнейшей координации и единства НАТО в связи с угрозой дальнейшей эскалации со стороны России и агрессии против Украины».

Блинкен отметил общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с целью содействия дипломатическому решению вопроса, говорится в сообщении.

В начале января госсекретарь США и министр иностранных дел Турции обсудили запуск процесса армяно-турецкого примирения. О данном процессе в телефонных разговорах как в прошлом, так и в текущем месяце говорили также советник президента США по вопросам национальной безопасности и пресс-секретарь президента Турции.

Первая встреча специальных представителей Турции и Армении в процессе нормализации армяно-турецких отношений - вице-спикера Национального собрания РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча - состоялась 14 января в Москве. После встречи стороны заявили, что согласились продолжить переговоры, направленные на полное урегулирование без предварительных условий. На прошлой неделе стало известно, что вторая встреча Рубиняна и Кылыча состоится 24 февраля в Вене.