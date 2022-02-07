Вступили в силу новые правила автострахования

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила страхования автомобилей: отныне все водители, заключающие новый договор, должны будут заплатить 41 тыс. драмов, независимо от типа автомобиля и мощности двигателя. Этот тариф, однако, в дальнейшем изменится – повысится или понизится в зависимости от поведения водителя.

По утверждению регуляторов данной сферы, это справедливый и необходимый шаг.

За ставшее обязательным с 2010 года автострахование водители до сих пор платили в зависимости от типа эксплуатации автомобиля и мощности двигателя. Водители машин с высокой мощностью двигателя платили больше, цена корректировалась также в соответствии с поведением водителей по так называемой системе бонус-малус. Если по вине гражданина произошло ДТП, страховая премия увеличивалась, и наоборот, для образцовых водителей применялась скидка.

Согласно изменениям, вступившим в силу с сегодняшнего дня, размер страховой выплаты будет зависеть только от поведения водителя.

По словам Вагинака Егиазаряна, директора бюро автострахования, курирующего шесть страховых компаний в Армении, предыдущий порядок был несправедливым, они решили от него отказаться.

«У кого будет много аварий, больших аварий, тот будет платить больше, у кого не будет аварий, у него плата постепенно снизится», - отметил Егиазарян.

Эти новые правила пока распространяются только на водителей, которые заключают новый договор. Для остальных в этом году все еще будет действовать старый механизм расчета, однако в дальнейшем они также перейдут на новую систему.

Согласно другому положению, действующему с сегодняшнего дня, договоры ОСАГО дорожают на 3000 драмов. По словам директора бюро, это необходимо, поскольку после внедрения системы уже более десяти лет тарифы не пересматривались, между тем, финансовая нагрузка системы увеличилась.

«Постепенно это может поставить под угрозу стабильность системы, потому что если страховые компании будут работать себе в убыток, то, естественно, они откажутся предоставлять эту услугу, и система развалится», - подчеркнул Вагинак Егиазарян.

С 1 марта произойдут изменения и в системе бонус-малус, рассчитывающей индивидуальные риски водителей. Если сейчас в случае аварии по вине водителей, независимо от размеров ущерба, страховые выплаты увеличиваются в той же пропорции, то с марта размер подорожания будет зависеть от величины компенсируемый суммы. Так, водители, которые нанесут ущерб на сумму больше 200 тысяч драмов, в будущем будут вынуждены платить за страховку больше. Однако, по словам директора бюро, подорожание в среднем не превысит 100%.

Группа водителей на прошлой неделе провела акции протеста, протестуя против этих изменений. По их мнению, эти положения не обоснованы. Сегодня протестующие также провели шествие к бюро автострахования.

«Мы не видим логики в этих изменениях, а причины, думаю, вы все видели, они не обнадеживают. Мы продолжим борьбу», - сказал один из протестующих.

Директор бюро выслушал участников акции протеста. После долгого спора, однако, стороны не пришли к общему знаменателю.

Несколько водителей, следивших за протестами со стороны, в беседе с Радио Азатутюн высказали разные мнения об этих изменениях, но указали и на другую проблему – качество страховой услуги.

Глава курирующего сферу бюро не отрицает, что есть проблема с качеством оказания услуг, и подчеркивает, что цель этих изменений — исправить недостатки.