В Карабахе предлагают обратиться к России для создания научной группы с целью сохранения армянского наследия

Власти Азербайджана утверждают, что армянские следы на церквях, находящихся на перешедших под их контроль территориях, являются фальшивыми, и создали рабочую группу для их устранения.

Баку считает церкви на территории Нагорного Карабаха албанскими, более того, заявляет, что эти храмы были изменены и арменизированы армянами.

Азербайджанская сторона проводит подчеркнутую политику албанизации, заявила уже бывший министр культуры Нагорного Карабаха Лусине Караханян, комментируя заявление министра культуры Азербайджана. Караханян обеспокоена судьбой памятников, оставшихся на подконтрольных Азербайджану территориях.

«В практическом поле предпринимаются попытки албанизации, для продвижения тезиса албанизации, например, в церковь в Гадруте пришли удины и совершают духовный ритуал. Что это? Кресты сорваны с церкви. Они проводят албанизацию не только теоретическими тезисами, то есть, предпринимают конкретные практические шаги по стиранию христианского следа», - сказала она.

Пока обсуждается вопрос об отправке в регион миссии ЮНЕСКО, в Карабахе пытаются защитить армянское наследие другими возможными способами. Лусине Караханян говорит, что с этой целью она сегодня обратилась к президенту Национальной академии наук Армении. В Министерстве культуры Нагорного Карабаха предлагают Ашоту Сагьяну ходатайствовать перед российскими коллегами о формировании независимой профессиональной группы.

Караханян уверена, что независимая группа, состоящая из историков и других экспертов узкой специализации, сможет раз и навсегда положить конец азербайджанским фальсификациям и создать возможность для сохранения армянского следа в Карабахе.

«Историки и хорошо осведомленные специалисты по истории Кавказской Албании есть как раз в Национальной академии наук Российской Федерации. Я уверена, что академия поможет, и мы с помощью работы, проделанной независимой экспертной комиссией, сможем добиться определенных результатов», - сказала экс-министр культуры Карабаха.

По официальным данным, после войны 2020 года под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 значимых памятников, в том числе 161 монастырь и церковь и 591 хачкар.