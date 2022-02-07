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Карабах

В Баку сообщили о передаче Еревану восьмерых пленных армянских военнослужащих

(архивная фотография)

Азербайджан передал Армении восемь военнослужащих, которые находились в плену в Баку.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля вернул 8 армянских военнослужащих», - говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

В сообщении также отмечается, что некоторые из возвращенных военнослужащих были пленены во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.

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