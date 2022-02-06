Лидер «Дашнакцутюн»: «Мы должны стремиться к новому трехстороннему документу, который будет отражать наши жизненные интересы»

Такое заявление относительно трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, положившего конец второй карабахской войне, накануне сделал представитель Верховного органа партии Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» в Армении Ишхан Сагателян, выступая на официальной церемонии, посвященной 131-й годовщине создания партии.

Он подчеркнул, что «Дашнакцутюн» видит выход в формировании общенационального сопротивления в Армении, Нагорном Карабахе и диаспоре.

«Сопротивление, которое должно при всеармянском единстве положить конец программе тюркизации Армении и изгнания армян из Арцаха [Нагорного Карабаха]; сопротивление, которое должно быть направлено против наших врагов и сил, которые их обслуживают; сопротивление силам, разрушающим нашу государственность; сопротивление повестке, ведущей нашу Родину к очередному поражению, катастрофе; сопротивление, которое покажет всему миру, что армянский народ не преклонил колени; итоги войны - не приговор», - заявил Ишхан Сагателян.

Что касается того, как они собираются добиваться нового трехстороннего документа, учитывая то обстоятельство, что большинство положений заявления от 9 ноября 2020 года уже реализованы, а по остальным ведутся переговоры, оппозиционный вице-спикер парламента в своем выступлении не уточнил. Радио Азатутюн не удалось узнать у него дополнительных подробностей в связи с его заявлением.

На мероприятии, посвященном 131-летию «Дашнакцутюн», также присутствовали второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, бывшие лидеры Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, лидер внепарламентской партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, лидер оппозиционной парламентской фракции «Честь имею», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, представители других политических сил.

Лидер партии «Дашнакцутюн», входящей в возглавляемый Робертом Кочаряном оппозиционный блок «Айастан», также говорил об уличной борьбе, не уточнив при этом, когда именно они намерены ее начать.

«Все ответственные политические силы Армении, Арцаха, диаспоры, молодежь должны выйти на улицы и бороться для того, чтобы предотвратить падение армянской государственности, восстановить достоинство армянского народа. Являющийся символом поражения и войны режим будет смещен, Сюник не будет сдан, Армения не будет отуречена, Арцах будет восстановлен», - подчеркнул Ишхан Сагателян.

Сагателян не впервые говорит об общенациональном сопротивлении. Об этом он заявлял и во время митинга 8 ноября прошлого года, отмечая, что у такого сопротивления должно быть два фронта – внешний и внутренний. Что касается того, какие действия предполагает общенациональное сопротивление, то в «Дашнакцутюн» отмечают, что такое сопротивление многослойно и включает в себя как уличную, так и политическую борьбу.

Уличная борьба, начавшаяся после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020, была приостановлена оппозиционными силами за несколько месяцев до досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении в июне 2021 года. Два оппозиционных блока, включающих в себя ряд сил, участвовавших в уличных акциях протеста, прошли в парламент, сформировав парламентскую оппозицию. Это блок «Айастан» Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» Сержа Саргсяна. Большинство на досрочных выборах вновь получила партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая и сформировала нынешнее правительство Армении.