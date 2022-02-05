Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается – пресс-секретарь МИД Армении

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил турецкому изданию A Haber, что Пашинян в марте посетит с визитом Турцию и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Говоря об армяно-турецком диалоге по нормализации отношений, Октай, согласно турецкому изданию, заявил, что в Анкаре хотят, чтобы этот процесс ускорился.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна и специального представителя Армении по диалогу с Турцией Рубена Рубиняна принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Армянская сторона заявила, что рассматривает возможность участия в форуме.

14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции по диалогу о нормализации Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны оценили эту встречу в целом положительно. Вторая встреча Рубинян-Кылыч запланирована на 24 февраля в Вене.