70% жителей Армении выступают за установление отношений с Турцией - опрос IRI

Подавляющее большинство жителей Армении - 70%, выступают за установление отношений с Турцией при условии, что Анкара не будет препятствовать карабахскому урегулированию.

В то же время, согласно результатам последнего опроса Международного республиканского института (IRI), 90% респондентов выразили мнение, что самую большую политическую угрозу и угрозу безопасности для Армении представляет именно Турция.

Очередной опрос IRI был проведен в конце прошлого года среди 1512 граждан. Авторы исследования, обобщившего различные вопросы безопасности, внешней и внутренней политики, деятельности государственных структур, пришли к выводу, что граждане Армении считают вопросы территориальной и пограничной безопасности ключевыми.

«С учетом последней Карабахской войны и истории военных столкновений в регионе становится понятно, что жители Армении обеспокоены вопросами национальной безопасности и границ. Граждане Армении хотят видеть решение этих давних территориальных проблем», - сказал глава евразийского отдела IRI Стивен Никс.

Большая часть опроса посвящена именно этим вопросам. Так, на вопрос «Когда следует начать делимитацию и демаркацию границы?» 25% респондентов ответили, что это должно произойти после окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения с Азербайджаном, 16% опрошенных считают, что только после восстановления Вооруженных сил Армении, еще 16% считают, что на данный момент начало процесса не в интересах Армении и Нагорного Карабаха, 15% отмечают, что этот процесс должен начаться как можно скорее, а 14% уверены, что только после уточнения принципов процесса делимитации и демаркации.

На вопрос «Какое влияние окажет открытие транспортных коммуникаций с Азербайджаном на экономическое развитие Армении?» 5% ответили - однозначно положительное, а 45% - однозначно отрицательное.

Открытие транспортных маршрутов с Турцией, по мнению 6% граждан, окажет однозначно положительное влияние на экономическое развитие Армении, а по мнению 36% - однозначно негативное.

Большой раздел исследования также касается работы государственных органов. Согласно опросу, жители Армении больше всего довольны аппаратом Защитника прав человека (омбудсмена), а больше всего недовольны Национальным собранием, аппаратом президента и судами.

Сравнивая с данными опроса, проведенного в марте прошлого года, замечаем, что повысился авторитет аппарата омбудсмена. Работой парламента граждане были недовольны и в прошлом году, а если, например, работу аппарата премьер-министра в прошлом году оценили как очень благоприятную 29% опрошенных, то в этом году этот показатель снизился, его работой удовлетворены только 19%.

Гражданам также был задан следующий вопрос: «По вашему мнению, Армения в целом движется в правильном или неправильном направлении?» Примечательно, что если в марте 41% респондентов ответил, что страна движется в правильном направлении, а 20% - считали, что в неправильном, то уже к концу года картина изменилась: 46% заявили, что страна движется в неправильном направлении, 34% - в правильном.