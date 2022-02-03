Президент должен находить грани согласия, а не создавать конфликты - Ваагн Хачатрян

Президент должен находить грани согласия, а не создавать конфликты, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, выдвинутый правящей парламентской фракцией в качестве кандидата на должность президента, говоря о своих возможных действиях на этом посту.

Он отметил важность сохранения равенства между различными ветвями власти. Именно это Хачатрян считает упущением Армена Саркисяна и видит здесь задачу становления института президента.

«Ради того, чтобы просто противостоять, не имеет смысла… Если можно получить решение без противостояния, просто в результате диалога или обсуждения, плюс к тому, как вы сказали, обеспечить беспристрастность. И не стоять на одной стороне или обслуживать чьи-то интересы», - сказал он.

Сегодня премьер-министр Никол Пашинян решил сделать более наглядным свое заявление, сделанное после отставки Армена Саркисяна, о том, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в парламенте.

Пашинян не хочет видеть внутри пирамиды власти противоположные движения. «У нас был общий ориентир, общая стратегия, чтобы внутри пирамиды власти не было противоположных движений, потому что во всех случаях противоположные движения внутри власти нарушают механизм работы. Повторяю, это не значит, что у всех везде и во всем одинаковое мнение, нет, это значит, что в результате дискуссий они могут прийти к общему выводу, общему мнению», - сказал премьер-министр.

Хачатрян уклонился от прямого ответа на вопрос, сможет ли он в случае необходимости выступить с противоположным Николу Пашиняну мнением. «Я сформулирую иначе. Еще до того, как указ поступит на подпись, будут представлены возражения, и в результате обсуждений будет выработан тот документ, который не вызовет возражений. Именно так я вижу взаимопонимание и гармонию», - сказал он.

На вопрос, в случае избрания президентом изменит ли он существующую практику, в частности, приобретение новых, дорогих автомобилей, обеспечение охраной, Хачатрян ответил, что уверен, что все это делается в целях безопасности.

«Я убежден, что то, что делается, действительно делается из соображений безопасности и в соответствии с действующими правилами. На вопрос, адресованный мне по поводу моей безопасности как кандидата, я не знаю, есть она или нет? Во многих случаях нам приходится подчиняться даже против нашей воли», - сказал он.

На данный момент Ваагн Харатрян является единственным выдвинутым кандидатом на пост президента. Его должен избрать парламент.