Мирзоян прокомментировал свое заявление о том, что Баку пытается ограничить въезд МККК в Карабах

Официальный Ереван ведет интенсивные переговоры как с Международным комитетом Красного Креста (МККК), так и с другими международными организациями, заявил сегодня на брифинге с журналистами министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя свое вчерашнее заявление о том, что Баку пытается ограничить работу МККК в Нагорном Карабахе.

С какими международными партнерами ведутся переговоры, Арарат Мирзоян не уточнил.

Глава МИД затронул этот вопрос вчера на совместной пресс-конференции с федеральным министром Австрии по европейским и международным делам, подчеркнув, что азербайджанская сторона по политическим мотивам также хочет сорвать работу гуманитарной организации.

«Азербайджан вынуждает не только другие международные организации, но даже Международный комитет Красного Креста, который является чисто гуманитарной организацией, преследующей гуманитарные цели и не имеющей политического контекста, встраиваться в ту политику, которую он проводит. Это единственная организация, которая за эти годы присутствовала, имела доступ в Нагорный Карабах. И сейчас Азербайджан, по сути, даже ее ограничивает», - отметил Мирзоян.

В тот же день на это заявление последовала реакция официального Баку. В МИД Азербайджана заявили: «Деятельность любой международной организации на суверенных землях нашей страны является двусторонним вопросом международной организации и Азербайджана».

В Международном комитете Красного Креста пока не прокомментировали заявление министра иностранных дел Армении. Молчат и политические круги Нагорного Карабаха.

Карабахская миссия Международного комитета Красного Креста, осуществляющая гуманитарные программы в Нагорном Карабахе с 1992 года, за последние полтора года оказала помощь многочисленным гражданам, пострадавшим от войны. Были построены теплицы, тысячи карабахцев были обеспечены продовольствием и другими предметами первой необходимости, школам была передана различная техника, водным хозяйствам – внедорожники и т. д.

Уже долгое время говорится о том, что официальный Баку препятствует въезду международных организаций в Нагорный Карабах. Недавно даже постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашич заявил, что Россия обеспокоена тем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, занимающейся карабахской проблемой, после 44-дневной войны уже год не могут посетить Нагорный Карабах.