Опытный турецкий дипломат считает армяно-турецкий процесс запоздалым, но позитивным

«В вопросе армяно-турецкого примирения нужно быть осторожными и двигаться вперед шаг за шагом», - считает последний посол Турции в Советском Союзе Волкан Вурал, который также был первым высокопоставленным турецким чиновником, посетившим в начале 1990-х годов Армению.

В эксклюзивном интервью Радио Азатутюн турецкий дипломат отметил, что сегодня внимательно следит за новым процессом нормализации армяно-турецких отношений.

«Считаю, что последние предпринятые шаги являются позитивными, но в то же время запоздалыми. Я рад, что предпринимаются позитивные шаги. Конечно, это сложный, полный трудностей процесс. Этот вопрос зависит не только от двух стран. Важна также позиция армян диаспоры. Вы знаете, что особенно армяне диаспоры проводят широкую деятельность против Турции. В решениях Конгресса США относительно утверждений о геноциде, в различных политических решениях в адрес Турции звучат обвинения. Это обстоятельство препятствует расширению наших отношений. По этой причине нужно быть осторожными и двигаться вперед шаг за шагом. Но думаю, исходя из интересов обеих стран, мы должны жить вместе в мире, оставив в стороне старые исторические споры. Как в то время сказал мне господин Тер-Петросян, я свое горе ношу в себе, но я должен думать о будущем своих детей и внуков. Все должны так думать о будущем», - сказал Вурал.

Волкан Вурал приехал в Ереван зимой 1991 года, встретился здесь с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, министром иностранных дел Раффи Ованнисяном, побывал в Эчмиадзине и даже на закрытой армяно-турецкой границе. Он помнит, что в Ереване уже не было электричества, было холодно, но люди, которых он встречал на улицах, были теплыми и дружелюбными.

«Во время моего визита у нас с президентом Тер-Петросяном было очень тесное, толковое и реалистичное общение. В противовес этому у нас с тогдашним министром иностранных дел, который, кажется, только прибыл в Армению из США, не были установлены хорошие отношения, его отношение было не очень дружелюбным. Это обстоятельство показывает различия между армянами Армении и диаспоры», - сказал посол.

Вурал рассказал, что после распада Советского Союза в МИД Турции было созвано заседание для обсуждения вопроса установления дипломатических отношений с новыми независимыми республиками. Сам Вурал был за установление отношений и с Арменией, но не все его коллеги были с ним согласны. Затем отношения еще больше обострились из-за Карабахской войны, и дипломатические отношения так и не были установлены.

Говоря о сегодняшних попытках нормализации отношений и Сердаре Кылыче, назначенном спецпредставителем Турции на переговорах, отставной дипломат Вурал отметил, что избрание Кылыча показывает серьезность намерений Анкары в этом вопросе.

«Я знаю господина Сердара. Ранее, когда он был послом в Вашингтоне, у меня была возможность познакомиться с ним. Это опытный дипломат. Он много лет работал в Министерстве иностранных дел и занимал различные ответственные посты. Поэтому я считаю, что его назначение является положительным сигналом и показывает, что турецкое правительство придает важность этому вопросу. Я думаю, процесс удастся. Но нужно запастись терпением и быть осторожными. К сожалению, мы не можем себе позволить роскошь действовать очень быстро. Я надеюсь, что на этот раз стороны продвинутся вперед до открытия границ. Я думаю, открытие границ, переход на безвизовый или упрощенный визовый режим может стать важным началом. Необходимо предпринять шаги для развития торговых и экономических связей. Я надеюсь, что в этих сферах будет достигнут положительный прогресс», - сказал турецкий дипломат.

«Дипломатию нельзя вести с враждебностью»

Волкан Вурал, имеющий многолетний дипломатический опыт, сейчас, как и в свой первый визит в Армению, настаивает на том, что политику, особенно дипломатию, нельзя вести с враждебностью.

«Особенно во внешней политике нет пользы от использования враждебной, радикальной лексики, общества от этого не выигрывают. Даже если она служит внутриполитическим интересам, во внешнеполитическом поле она имеет негативные последствия. Внешняя политика должна основываться на реальной политике и национальных интересах. Этот принцип работает для любой страны. С этой точки зрения нормализация отношений между Турцией и Арменией, прежде всего, идет на пользу народам двух стран. Я считаю, что мы должны расширять сотрудничество в различных областях, в частности, с провинциями, граничащими с Арменией, нужно развивать торговлю, энергетические, хозяйственные связи. От этого выиграют жители Восточной Анатолии и Армении», - считает Волкан Вурал.

Бывший посол отметил, что сейчас правительство Эрдогана пытается улучшить отношения с соседями, а также с Евросоюзом и Западом.

«Это создает более благоприятные основы для нормализации отношений», - в эксклюзивном интервью Радио Азатутюн сказал турецкий дипломат, выразив надежду, что вскоре, после 30-летнего перерыва, у него появится возможность вновь посетить Армению.