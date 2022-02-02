Есть позитивные сигналы о том, что процесс нормализации армяно-турецких отношений будет идти успешно - Мирзоян

Спустя несколько недель после встречи специальных представителей Армении и Турции в Москве официальный Ереван заявляет, что есть определенные позитивные сигналы, свидетельствующие о том, что процесс нормализации армяно-турецких отношений будет идти успешно.

Кстати, в рамках процесса нормализации сегодня впервые с 2019 года две авиакомпании – армянская и турецкая - выполнят рейсы Ереван-Стамбул и Стамбул-Ереван.

На совместной пресс-конференции с федеральным министром Австрии по европейским и международным делам Александром Шалленбергом, прибывшим сегодня в Ереван с двухдневным рабочим визитом, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что за последние 30 лет в позиции Армении в плане отношений с Турцией по большому счету ничего не изменилось и Ереван выступает за установление дипломатических отношений и открытие границы без предварительных условий.

«Именно с этой целью, с этим ожиданием мы вступили в этот процесс диалога. Вы знаете, что пока состоялась одна встреча. Должен сказать, что на первой встрече, конечно, невозможно было затронуть многие содержательные вопросы, но есть определенные позитивные сигналы о том, что процесс будет идти успешно. Но повторяю, это один из тех вопросов, которые очевидно зависят не только от позиции одной стороны», - сказал Мирзоян.

Примерно через неделю после первой встречи спецпосланников Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоявшейся в Москве 14 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения приглашена на Дипломатический форум в Анталии, который состоится в марте этого года.

Хотя на прошлой неделе в ходе онлайн-пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что велика вероятность того, что Армения примет приглашение Турции принять участие в форуме, однако до сих пор Ереван официально на приглашение не ответил. Также неясно, кто будет представлять Ереван в Анталии в случае положительного ответа – министр иностранных дел Арарат Мирзоян или вице-спикер парламента, спецпредставитель Армении в армяно-турецких переговорах Рубен Рубинян.

«Да, я и господин Рубинян получили приглашение принять участие в мероприятии в Анталии. Недавно мы обсуждали это событие и с господином Шалленбергом. Министерство иностранных дел Армении пока не приняло решения по этому вопросу, вопрос обсуждается. Просто хочу отметить, что важно подчеркнуть, что это не двусторонний визит и его не следует рассматривать в контексте двусторонних отношений. Это международное дипломатическое мероприятие, и Республика Армения может принять решение участвовать в нем. Я не вижу в этом никакой проблемы, но думаю, что даже если связывать его с диалогом Армения-Турция, «в этом нет ничего, кроме положительного», - отметил глава МИД Армении.

Об армяно-турецких отношениях говорил также Шалленберг, отметив, что очень интересно наблюдать за осторожными шагами, направленными на нормализацию отношений между двумя странами, что станет очень большим шагом для всего региона. «Да, мы обсуждали вопрос участия в Дипломатическом форуме в Анталии. Мы не уверены, что вы там встретитесь, но я считаю, что это со стороны Турции был хороший жест - пригласить партнеров по региону», - сказал он.