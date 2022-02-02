Баку уточняет условия мирного соглашения с Ереваном

«Это соглашение должно основываться на фундаментальных нормах и принципах международного права, в частности, на принципах территориальной целостности и суверенитета стран», - заявил азербайджанский чиновник, выступая на вебинаре «30-летие дипломатических отношений между США и Каспием», организованном Caspian Policy.

По словам Гаджиева, регион нуждается в новой стратегии брендинга, и Азербайджан готов сыграть свою роль в строительстве интегрированного региона Южного Кавказа.

Гаджиев вновь затронул тему так называемого «Зангезурского коридора». Он отметил, что «новые транспортные коридоры, которые откроются в регионе, в частности, Зангезурский коридор, могут вывести Армению из блокады и превратить ее в страну с развитыми сухопутными связями».

При этом он отметил, что «Зангезурский коридор» не исключает других потенциальных маршрутов, которые Баку создал в регионе с соседней Грузией».

«Армения может извлечь выгоду из взаимовыгодного грузино-азербайджанского сотрудничества, являющегося образцовым и основанного на взаимном уважении», - заявил Хикмет Гаджиев.