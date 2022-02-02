Вице-премьеры Армении и России обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, в ходе визита Оверчука состоялась его встреча с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Во встрече приняли участие также генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

«Стороны обсудили актуальные вопросы повестки российско-армянских двухсторонних отношений, включая вопросы торгово-экономического сотрудничества. Обе стороны подчеркнули важную роль компании «Южно-Кавказская железная дорога» для экономики Армении и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора.

В ходе встречи были затронуты также вопросы повестки трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики и перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа», - говорится в сообщении правительства Армении.