Сокращен срок самоизоляции как для привитых, так и для непривитых граждан

«Для тех, кто получил две дозы вакцины, и со дня последней вакцинации которых прошло 14 дней, период самоизоляции сокращается до 7 дней, а для тех, кто вакцинирован не полностью, и для всех остальных обязательный срок самоизоляции становится 10 дней», - сказала заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нунэ Бакунц.

По словам Бакунц, через 7 дней после положительного ответа ПЦР-теста непривитые могут выйти из изоляции, если сдадут тест и ответ будет отрицательным. «Омикрон» распространяется быстро, быстро заражает, быстро проявляет симптомы и быстро уходит, если человек привит. Таково обоснование решения. Теперь нет необходимости запираться в доме на 14 дней.

«Вакцинация и выработка иммунитета помогают быстрее избавиться от вируса и не быть заразным», - отметила Нунэ Бакунц.

Ряд европейский стран уже сократил срок самоизоляции, например, в Великобритании он составляет 7 дней, во Франции, Швейцарии – 5 дней.

В Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний говорят, что многочисленные научные исследования подтверждают, что полностью вакцинированный человек может легко избавиться от циркулирующего в данный момент штамма «омикрон». Только вот по уровню вакцинации Армения по-прежнему остается в арьергарде. Лишь 0,4% населения получили бустерную дозу вакцины, сообщила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.

«Бустерная доза эффективна, она примерно в три раза снижает вероятность заражения человека. С этой точки зрения, конечно, это не обнадеживающий показатель», - подчеркнула Саакян.

Между тем, по словам Гаяне Саакян, после получения двух доз вакцины со временем уровень антител снижается и есть необходимость в третьей дозе для полноценной защиты от ковида. Согласно новой регламентации Национального центра, бустерную дозу следует вводить не через шесть месяцев, а уже начиная с третьего месяца.

Сокращение срока самоизоляции, возможно, поможет процессу вакцинации - специалист

Общая картина вакцинации не радужна: первую дозу получили чуть более миллиона человек, вторую – около 840 тысяч человек. Сокращение срока самоизоляции, возможно, поможет процессу вакцинации, считает заведующий кафедрой общественного здравоохранения Медицинского университета Арташес Тадевосян.

«Это может быть стимулом, если, например, у человека, есть ковидный паспорт, есть QR-код, значит, пусть он не носит маску, пусть тогда свободно посещает все мероприятия, пусть в аэропорту не требуют от него этого», - сказал Тадевосян.



Он считает, что необходимы другие факторы, содействующие вакцинации, поскольку, по мнению специалиста, только при полном охвате вакцинацией можно преодолеть постоянно меняющиеся штаммы коронавируса. Специалист в сфере общественного здоровья, однако, подчеркивает, что никакие новые правила не могут быть решающими с точки зрения эпидемической ситуации, если не будет контроля. Кто проверяет, сколько дней инфицированный оставался дома?

«Теперь вы хотите сократить период изоляции до 7 дней. Даже если вы вместо 14 дней введете 21 день, тот, кто соблюдает, будет соблюдать, а тот, кто не соблюдает, не будет соблюдать, и, к сожалению, людей, которые не соблюдают правила, больше, чем тех, кто им следует», - сказал Тадевосян.



Требование ношения масок в закрытых помещениях никто не отменял, напоминает Тадевосян, но людей, носящих маску в закрытых помещениях, мало, а контролеров нет. «Совсем нет, я их не вижу», - сказал он.