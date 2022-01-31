Индекс экономической активности Армении в 2021 году составил 5,8%

Несмотря на обещания и заявления о более высоком экономическом росте, прошлый год Армения завершила с индексом экономической активности на уровне 5,8%. Данные, опубликованные сегодня Статистическим комитетом, свидетельствуют о том, что экономика полностью так и не восстановилась после экономического спада на 7,4% в 2020 году.

В прошлом году в большинстве отраслей был зарегистрирован рост: экспорт увеличился на 19,1%, импорт - на 16,9%, строительство - почти на 7,4%. Однако в сельскохозяйственном секторе был зарегистрирован спад на 1,1%, а по линии производстве электроэнергии - спад на 0,6%.

Согласно публикации Статкомитета, среднемесячная заработная плата в прошлом году в Армении увеличилась на 7,6%, в госучреждениях этот показатель меньше - 5,2%, составив более 204 тысяч и почти 180 тысяч драмов соответственно. Между тем, тот же Статкомитет констатирует, что в прошлом году цены на продукты питания в Армении выросли на 11,5%, что существенно превышает рост заработной платы.

Министр экономики Ваан Керобян еще в апреле 2021 года прогнозировал двузначный экономический рост, публично пообещав в противном случае уйти в отставку, что, как оказалось позже, по его словам, было всего лишь шуткой.

Согласно пятилетнему плану правительства, принятому в августе прошлого года, минимальный уровень среднегодового роста ВВП должен составлять 7%, а при благоприятных внешнеэкономических условиях - даже 9%.

Однако председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, экономист Геворк Папоян напомнил, что, согласно госбюджету на 2021 год, Армения должна была завершить год с экономическим ростом на уровне всего лишь 3,2%.

«И, как видите, мы можем обеспечить почти вдвое более высокий показатель в годовом разрезе. Центральный банк, Всемирный банк - все прогнозировали гораздо более низкие темпы экономического роста для Армении, чем 5,8%. И если рассматривать вопрос в этой логике, то можем сказать, что, на самом деле, сделанные в начале года прогнозы экономического роста Армении в некоторых случаях были превышены в несколько раз. И в этом смысле я считаю, что это довольно хороший показатель», - сказал Папоян.

По его словам, годовые данные по экономике показали, что усилия правительства, направленные на экспорт, приносят свои плоды. «Другая логическая сторона этого состоит в том, что, по сути, также промышленность, конечно, не на желательном уровне, но выросла на 3,3%, что, думаю, тоже неплохой показатель», - отметил депутат правящей фракции.

Однако, по оценке депутата оппозиционной фракции «Айастан», экономиста Тадевоса Аветисяна, экономика страны продолжает истощаться.

«Рост на 5,8% против спада на 7,4%. Наша экономика еще не восстановилась. И, к сожалению, мы должны также констатировать, что инфляционное давление на экономику и особенно на социальную сферу прогрессивно растет», - сказал Аветисян.

Аветисян считает тревожной также структуру экономического роста: «Потому что в основном рост зарегистрирован в сфере торговли и услуг и строительстве. Строительство - это в основном работы по асфальтированию при финансировании государства, а средний рост на 7,5% в сфере торговли и услуг, по сравнению с прошлым годом, думаю, недостаточен, потому что мы хорошо знаем, что особенно сфера услуг была почти полностью закрыта».

Согласно госбюджету на этот год, правительство планирует обеспечить в 2022 году 7-процентный экономический рост, причем этот рост, согласно документу, должны обеспечить в основном промышленность и строительств.