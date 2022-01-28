По словам провластного депутата, комиссия по расследованию 44-дневной войны будет создана в феврале

Правящая фракция «Гражданский договор» в ближайшее время примет решение о создании комиссии по расследованию 44-дневной войны. Провластный депутат Армен Хачатрян сообщил Радио Азатутюн, что, по всей вероятности, комиссия будет сформирована в феврале.

«Думаю, в феврале. В ближайшие дни будет сделано заявление, по моему мнению, в феврале уже будет принято решение о создании этой комиссии», - сказал Хачатрян.

Председатель Национального собрания Ален Симонян семь месяцев назад заявил, что вскоре будет сформирована комиссия. В течение семи месяцев власти искали правовые пути для того, чтобы обойти регламент НС и сформировать комиссию большего масштаба с включением в нее также внепарламентских сил. Согласно же регламенту Национального собрания, комиссия может быть сформирована только на основе комиссий НС по вопросам обороны и безопасности.

«Работу будут выполнять депутаты этой комиссии», - сказал Армен Хачатрян, добавив, что менять здесь что-то невозможно.

Если комиссия будет сформирована по регламенту НС, то комиссию возглавит провластный депутат Андраник Кочарян, а большинство членов будут от правящей фракции, как и в комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Парламентская оппозиция против расследования обстоятельств войны в таком составе

Оппозиционные фракции выступают против расследования обстоятельств 44-дневной войны в таком составе. Для второй по величине силы в парламенте, фракции «Айастан», это неприемлемо. Созданная властью комиссия в таком составе не может беспристрастно расследовать обстоятельства войны, заявил Радио Азатутюн вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

«Во-первых, по той причине, что они уже являются стороной всего этого процесса, они представляют действующую политическую власть, и очевидно, что работа этой комиссии будет превращена в шоу․ Они попытаются назначить виновных, снять с себя ответственность. На самом деле не будет никакого объективного, справедливого расследования, чтобы наша общественность могла понять, о чем речь», - сказал Сагателян.

Целесообразность участия в заседаниях создаваемой комиссии во фракции «Айастан» пока обсуждается, окончательная позиция будет объявлена через несколько дней. «В связи с окончательным решением необходимо понять дополнительные условия, только после этого принять окончательное решение», - сказал Сагателян.

Семь членов комиссии по вопросам обороны и безопасности представляют правящую фракцию, четверо – оппозицию. Оппозиционная фракция «Честь имею» также отрицательно относится к создаваемой комиссии. Цель комиссии – обелить команду Пашиняна и назначить виновных, утверждает секретарь фракции Айк Мамиджанян.

«Чтобы провести профессиональный анализ с точки зрения военного искусства, есть решение Министерства обороны и Генштаба о том, что может быть сознана специализированная комиссия, а создание этой политической комиссии имеет целью только и только снять с них вину», - сказал он.

Тем не менее, на вопрос о том, будет ли фракция «Честь имею» участвовать в работе комиссии или откажется, Мамиджанян ответил: «Заявление относительно участия будет сделано уже после создания комиссии».

Заседания следственной комиссии для журналистов закрыты. Комиссия имеет право приглашать высокопоставленных чиновников и задавать им вопросы по теме расследования. В комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года объяснения дали более десятка чиновников, в том числе третий президент страны Серж Саргсян. Комиссия во главе с Андраником Кочаряном установила, что начальник Генштаба Артак Давтян сыграл плохую роль во время четырехдневной апрельской войны. В то время Артак Давтян был начальником оперативного управления Генштаба.

«Об Артаке Давтяне вы прочтете в заключении следственной комиссии по расследованию апрельской войны 2016 года. Артак Давтян сыграл, на мой взгляд, очень плохую роль во время войны 2016 года», - сказал Кочарян.

Однако после этого разоблачения действующая власть именно Артаку Давтяну доверила пост начальника Генштаба ВС. Провластный депутат объяснил это назначение кризисной ситуацией.

У следственной комиссии нет рычагов для привлечения к ответственности. После завершения своей работы она представляет Национальному собранию отчет. Из 97-страничного отчета по четырехдневной апрельской войне 2016 года Андраник Кочарян зачитал в парламенте только выдержки. В ходе следствия, продлившегося около двух лет, глава комиссии обещал громкие разоблачения, но общественность так и не узнала, что они выяснили. Отчет полностью опубликован не был.