Армения будет иметь профессиональную армию – премьер

Об этом сегодня, 28 января, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послание по случаю 30-летнего юбилея формирования Вооруженных сил Армении.

«За эти три десятилетия армянская армия пережила и славные дни, и прошла через множество испытаний.

Армянский народ по достоинству оценивает всех наших героических солдат, офицеров, генералов, добровольцев, которые до конца сражались за защиту, безопасность, суверенитет и территориальную целостность Родины», - в частности, заявил Пашинян в послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства.

«Сегодня мы идем по пути системных реформ, направленных на дальнейшее развитие Вооруженных сил, по-новому оценивая пройденный армией путь, ее преимущества, недостатки и проблемы. Республика Армения будет иметь профессиональную армию, и правительство будет выполнять эту работу неустанно, без сомнений и пессимизма, вооружившись оптимизмом на пути построения нашей будущей среды безопасности. Повышение боеспособности, уровня вооружения, условий службы в армии – наш приоритет», - подчеркнул он.

Как отметил премьер, с 2018 года правительство Армении начало процесс улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, который будет непрерывным.

«Каждый солдат и офицер Республики Армения должен чувствовать поддержку государства, в этом вопросе мы будем последовательны. Военная и офицерская служба должна быть предметом особого уважения общества, что должно найти отражение также в системе специальных социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей.

В то же время должны быть повышены стандарты оценки службы - интеллектуальной, профессиональной, физической и психологической подготовки, и на этих пунктах должно основываться общественное уважение к армии», - подчеркнул Пашинян.

Премьер особо поздравил всех добровольцев, солдат, офицеров и генералов, которые стояли у истоков формирования Армянской армии.

«Благодарю всех защитников нашей Родины, всех военнослужащих за те жертвы, которые они принесли ради нашей страны и народа, за преданную службу в сложившихся тяжелых условиях.

Я также благодарю их семьи за терпение, выдержку и поддержку своих военнослужащих и службу Родине.

Я преклоняюсь перед нашими героическими мучениками: память о них бессмертна, их труд священен.



Да хранит Господь Армянскую армию!» - заключил премьер.