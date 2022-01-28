Баку пока не уточнил, какое из предложений Еревана по демаркации границы для него неприемлемо – Арарат Мирзоян

Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он добавил, что этот вопрос в настоящее время уточняется.

На уточняющий вопрос, ждут ли в Ереване предложения азербайджанской стороны или представят новые предложения, глава МИД Армении ответил так: «Идет постоянное обсуждение, обсуждение продолжается. Сейчас мы пытаемся получить разъяснения относительно того, какая именно часть предложений неприемлема [для Баку], на каком обосновании, и в соответствии с этим, какие могут быть новые решения».

Заочный спор между Ереваном и Баку начался после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров две недели назад заявил, что армянская сторона направила в Баку через Москву предложения по делимитации и демаркации границы.

Детали документа и предложения пока не раскрываются ни одной из сторон. Однако министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что для Баку неприемлемы выдвигаемые Ереваном предусловия для начала процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Он, тем не менее, подчеркнул, что процесс делимитации и демаркации границы является важным компонентом нормализации отношений и что «Баку выступает за то, чтобы начать его немедленно, без предварительных условий».

В ответ Ереван заявил, что у армянской стороны нет предварительных условий для делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.