В Армении из-за коронавирусной ситуации перенесен официальный прием по случаю Дня Армии

В связи с тем, что ряд высокопоставленных чиновников Министерства обороны Армении заразились коронавирусом, намеченный на сегодня официальный прием, посвященный 30-летию формирования Вооруженных сил, перенесен.

Как Радио Азатутюн сообщили в Минобороны, некоторые из гостей, приглашенных на мероприятие, также сообщили, что заражены коронавирусом.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян со вторника самоизолировался из-за положительного теста на коронавирус.

По случаю Дня Армии сегодня в Армении ряд высокопоставленных чиновников посещает военное кладбище «Ераблур» в Ереване.