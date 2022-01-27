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Армения

Зафиксирован самый высокий показатель инфицирования коронавирусом за последние несколько месяцев

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян (архив)

В Армении сегодня зафиксирован самый высокий показатель инфицирования коронавирусом за последние несколько месяцев - 2556 новых случаев. В последний раз подобный показатель был зарегистрировано в октябре прошлого года.

«Сейчас в Армении активно циркулирует новый высококонтагиозный штамм – омикрон, - на сегодняшнем заседании правительства сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян. - На этой неделе мы находимся в периоде прогрессивного роста. Что касается процента госпитализации среди заболевших, то он колеблется в пределах 5-6%, то есть только 5-6% больных нуждаются в госпитализации, что можно назвать единственной хорошей новостью в этот период. Этому способствует как большое число привитых, так и некоторые особенности штамма».

Штамм омикрон впервые был выявлен в ноябре прошлого года в Южной Африке, и, по сравнению с другими ранее известными подвидами коронавируса, он с большой скоростью распространился по всему миру. Этот штамм очень заразен, но менее опасен. По мнению специалистов, он не приводит к серьезным последствиям, болезнь протекает легче. Именно по этой причине госпитализированных меньше.

«У нас уже есть четкий план по развертыванию больничных мощностей и коек в ближайшее время. На данный момент мы еще не задействовали их полностью, будем делать это по мере необходимости. В настоящее время лечением ковида занимаются шесть медицинских центров, по мере необходимости мы будем расширять коечный фонд», - сказала Аванесян.

В результате процесса вакцинации, начатого в апреле прошлого года, на данный момент полностью вакцинировано более 28% населения Армении. Согласно официальной статистике, значительная часть вакцинированных, более 58%, - это граждане в возрасте 35-64 лет. Наименьшее число вакцинированных среди людей старше 65 лет.

«Привитые граждане старше 65 лет составляют 18-19%, что вызывает у нас беспокойство. И наша главная цель сейчас - увеличить охват прививками именно граждан старше 65 лет. Потому что мы знаем, что они являются основной группой риска, а также хронические больные. Должна сказать, что у нас есть привитые и среди граждан до 18 лет – среди детей. Среди детей 12-17 лет первую дозу получили уже 1675 человек, вторую дозу получили 1000 человек», - сообщила министр.

Аванесян сегодня также отметила, что в ближайшее время решений о дополнительных ограничениях не ожидается.

На данный момент в Армении обязательным является ношение масок в закрытых помещениях, что почти не соблюдается. С 22 января при посещении общественных мест вход гражданам разрешен только при наличии справки о прививке или отрицательном результате ПЦР-теста.

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