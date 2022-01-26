Фракция «Честь имею» разрабатывает проект по созданию комиссии по этике для расследования поведения провластного депутата

Оппозиционная фракция «Честь имею» разрабатывает проектом решения о создании комиссии НС по этике. Поводом для этой инициативы стали высказывания провластного депутата Ваагна Алексаняна в адрес журналистов.

Депутат оппозиционной фракции Тагуи Товмасян сообщила, что проект будет введен в обращение через несколько дней.

«Мы должны под достоинству оценить как ситуацию, так и поведение депутата, потому что такое вообще нельзя говорить о профессиональном сообществе, независимо от того, как ты к нему относишься, тем более с трибуны номер один страны», - сказала она.

Депутат пока не детализирует содержание проекта, но, по ее словам, выступление Алексаняна не единственное, в проект будут включены и другие случаи, которые необходимо обсудить. «К сожалению, поводов много», - добавила Товмасян.

Член правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян на прошлой неделе, говоря о телеканалах, заявил, что после войны почти все телеканалы распространяли риторику ненависти и что журналисты этих телеканалов являются «вербальными проститутками». «Они не журналисты, они вербальные проститутки», - сказал он.

Более десятка журналистских организаций осудили поведение представителя власти и потребовали создания в Национальном собрании комиссии по этике для обсуждения этого вопроса.

Оппозиционная фракция «Айастан» пока не выразила свою позицию по вопросу присоединения к инициативе фракции «Честь имею». Депутат Гегам Манукян сказал, что вопрос еще не обсуждался. «Пока нет решения, я воздержусь, но сама по себе комиссия по этике является очень важным инструментом, чтобы это стало уроком для всех других политиков - как нельзя общаться с прессой», - сказал он.

Гегам Манукян обращается в международные журналистские организации

Гегам Манукян на прошлой неделе в парламенте заявил, что по вопросу выступления представителя власти против журналистов намерен обратится в международные журналистские организации. Сегодня он сообщил, что этот процесс уже начался.

Комиссия по этике создается решением Национального собрания. Это означает, что инициатива оппозиционной фракции будет принята в том случае, если за нее проголосует большинство депутатов. Голосов оппозиционных фракций для этого недостаточно. Присоединится ли правящей фракция к инициативе? Сегодня представители власти уклонились от ответа на этот вопрос.

Журналистские организации также потребовали от партии «Гражданский договор» публично выразить свою позицию и дать оценку оскорбительному выступлению Ваагна Алексаняна. Отсутствие оценки, по мнению журналистских организаций, будет рассматриваться как молчаливое согласие власти и поощрение подобной риторики.

Из правящей команды выступление Алексаняна прокомментировал премьер-министр Никол Пашинян, защитив его. «Если бы я был журналистом, я имею в виду действующего журналиста, потому что я журналист по профессии, я бы не стал брать на свой счет эти высказывания, если я журналист и, в первую очередь, честно служу своей профессии», - сказал премьер-министр.

Депутаты от оппозиции не надеются, что инициатива по созданию комиссии по этике увенчается успехом.

«Естественно, после слов Пашиняна я могу с уверенностью сказать, что правящая сила не согласится на создание комиссии по этике, сколько бы красивых слов ни было сказано в 2018 году о том, что пресса никогда не была столь свободна», - сказал Гегам Манукян.

«Я не надеюсь, что у нас получится, но в то же время я не разочаровываюсь, мы должны это сделать», - добавила Тагуи Товмасян.

Даже если удастся создать комиссию, какой от этого прок? - Левон Барсегян

Даже если удастся создать комиссию, какой от этого будет прок, если нет механизма наказания депутатов, нарушивших этику, задается вопросом руководитель клуба «Аспарез» Левон Барсегян.

«Допустим, комиссия сформирована сегодня вечером, они фиксируют, что Погос нарушил нормы этики. Что от этого, кто-нибудь может объяснить – какой от этого прок, общественность так или иначе дала свою оценку. Мне кажется, так быть не должно, должны быть какие-то карательные механизмы», - сказал Барсегян.

По мнению Левона Барсегяна, в Национальном собрании сначала должны быть установлены правила этики и санкции в случае их нарушения, чтобы был результат. В этом Национальном собрании довольно часто происходят оскорбления, драки и ругань между провластными и оппозиционными депутатами.

Вот и сегодня обсуждение в комиссии по образованию и науке переросло в спор. Обсуждалась кандидатура Рубика Акопяна на должность члена Комиссии по телевидению и радио, он был выдвинут оппозиционной фракцией «Айастан». Между Рубиком Акопяном и провластным депутатом Сисаком Габриеляном разгорелся спор, который перешел во взаимные оскорбления. Заседание было прервано.