Армения и Азербайджан должны сделать гораздо больше для преодоления наследия прошлого – Клаар

В письменном комментарии Радио Азатутюн спецпредставитель ЕС Тойво Клаар, охарактеризовав позиции, выраженные Николом Пашиняном в ходе последней онлайн-пресс-конференции 24 января, как перспективные, в то же время подчеркнул, что стороны должны сделать гораздо больше для преодоления наследия прошлого и конфликта.

«Это действительно долгий, но, безусловно, решающий процесс, в котором должны участвовать общества с обеих сторон. Как уже неоднократно говорилось, Евросоюз готов выполнить свою роль, готов внести свой вклад в эти усилия вместе с нашими партнерами Арменией и Азербайджаном. Одним из ключевых аспектов нашей работы является создание позитивной среды, которая будет способствовать прогрессу в различных переговорах, в том числе призыв к сторонам смягчить свою риторику», - написал европейский дипломат.

Клаар, который на прошлой неделе посетил Баку, а затем Ереван в составе высокопоставленной делегации ЕС, сообщил, что с руководством Азербайджана и Армении были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим участием Евросоюза в различных направлениях. «Наши обсуждения на прошлой неделе были положительными; мы надеемся на продолжение нашего взаимодействия со сторонами, чтобы помочь им построить безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ», - отметил он.

По сообщениям армянской стороны, в ходе встреч со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Клааром обсуждались вопросы скорейшего запуска процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и формирования соответствующей атмосферы, а также имел место обмен мнениями по итогам встреч, состоявшихся в Сочи при посредничестве президента России и в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции, а также вокруг реализации достигнутых договоренностей.