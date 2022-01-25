Жители Красного Базара перекрыли дорогу азербайджанской автоколонне

«Жители общины просто выразили свое возмущение и протест по поводу того, что азербайджанская сторона со своих позиций периодически открывает стрельбу в направлении общины или в воздух, тем самым создавая в общине атмосферу страха и запугивания», - отметил омбудсмен.



Жители села отмечают, что стрельба происходит каждый день. 10 января в селе в результате выстрелов азербайджанской стороны сгорела машина, а за несколько дней до этого с карабахско-азербайджанской линии соприкосновения азербайджанскими военными было уведено стадо одного из жителей села, Агаси Погосяна, состоящее из 46 голов крупного рогатого скота.

По словам Погосяна, азербайджанские военные со своих позиций пришли на нейтральную территорию. «Она называется нейтральной территорией, но это в основном была наша земля», - сказал Агаси Погосян. По его словам, уже на следующий день после похищения скота они перекрыли дорогу грузовикам, идущим из Шуши через Красный Базар в Азербайджан. В тот день им вернули 10 животных, однако 36 животных азербайджанцы до сих пор не вернули.

После войны через Красный Базар в Шуши стали проезжать азербайджанские автоколонны: два дня в неделю, вторник и четверг, были для жителей села днями бдительности. По словам жительницы села Арлеты Саргсян, в эти дни они всегда старались не выходить из дома.

Согласно официальным заверениям, этот маршрут был временным, до тех пор, пока азербайджанская сторона не завершит строительство дороги, ведущей в Шуши. Сейчас дорога уже построена, поток азербайджанских машин через Красный Базар уменьшился. Но в последнее время погодные условия не позволяют проезжать по этой новой дороге большегрузным автомобилям. В армянском селе, где проживают около 240 семей, хотят минимальных гарантий безопасности, утверждая, что пока азербайджанцы ездят по дороге, стрельба не прекращается.

«После стрельбы 10 января родители не соглашаются приводить детей в детский сад только из соображений безопасности, каждый день стреляют», - сказала Арлета Саргсян.

Из-за стрельбы уже около двух недель в селе не действует детский сад, сообщила директор. Родители требуют, чтобы было хотя бы укрытие. «Это, конечно, нехорошо, но мы привыкаем к этой ситуации», - отметила Арлета Саргсян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха квалифицирует действия Азербайджана как террористические, отмечая, что эти действия направлены не только против жителей одного села, но против жителей всех приграничных сел.



До войны карабахско-азербайджанская линия соприкосновения составляла всего 200 километров, после войны граница растянулась на 500 километров и подошла вплотную к домам людей.