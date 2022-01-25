Кандидаты на пост президента должны соответствовать критериям, описанным премьер-министром - провластный депутат

«Власть видит следующим президентом Армении своего кандидата», - в ходе парламентских брифингов заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Геворк Папоян.

«Следующим президентом Республики Армения, если заявление не будет отозвано в течение 7 дней, станет тот человек, которого изберет руководящий формат партии «Гражданский договор» и фракция «Гражданский договор»», - сказал Папоян.

В прессе уже циркулируют имена возможных кандидатов: председателя партии «Республика» Арама Саргсяна, главы «Просвещенной Армении» Эдмона Марукяна, действующего министра иностранных дел Арарата Мирзояна от «Гражданского договора».

Депутаты правящей фракции сегодня утверждали, что поскольку подавший в отставку президент может отозвать свое заявление в течение 7 дней, они считают неправильным обсуждать сейчас вопрос о кандидатах. Тем не менее, премьер-министр Никол Пашинян уже начал обсуждать то, каким критериям должен соответствовать новый президент, который, по его мнению, должен работать в гармонии с правительством и парламентским большинством.

В качестве обоснования сказанного премьер привел историю с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки. Он предложил уволить Гаспаряна, а президент Армен Саркисян соответствующий указ не подписал.

«В то время мы были на грани потери государственности. И, конечно же, с точки зрения нашей государственной и национальной безопасности важно, чтобы мы больше не сталкивались с такими ситуациями. Очень важно решить вопрос политической гармонии». – сказал Пашинян.

Пока от обсуждения вопроса кандидата «Гражданский договор» удерживают лишь сроки, а то, что он должен соответствовать описанию премьер-министра, они не скрывают. «В пятидневный срок, когда уже начнется выдвижение кандидатов, мы приступим к обсуждению кандидатов, которые будут соответствовать критериям, описанным премьер-министром», - сказал Ваагн Овакимян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Анна Григорян сочла заявление Никола Пашиняна опасным. «Никол Пашинян в качестве президента республики хочет видеть человека, который вообще не будет высказывать возражений ни по какому вопросу. Иными словами, человека, который не будет чинить никаких препятствий, будет хранить молчание и будет безучастен к сложившейся в стране ситуации», - сказала она.

«Те критерии, которые Никол Пашинян озвучил вчера по части предпочтительного для него кандидата в президенты, естественно, мы не можем согласиться с таким подходом», - добавил секретарь той же фракции Арцвик Минасян.



Минасян сказал, что они обязательно выдвинут своего кандидата. Оон не исключил, что этим кандидатом может стать лидер их блока, бывший президент Армении Роберт Кочарян.

В другой оппозиционной фракции - «Честь имею», пока нет решения о том, выдвигать кандидата или нет. Однако член фракции Тигран Абраамян исключил поддержку кандидата от власти.



И у правительства, и у оппозиции достаточно голосов для выдвижения своего кандидата, но если они не договорятся по вопросу кандидата, президент не сможет быть избран в первом туре, поскольку для этого нужен как минимум 81 голос. Во втором туре для избрания уже будет достаточно 65 голосов, которые правящая фракция, насчитывающая 71 депутат, может обеспечить в одиночку.