Анкара планирует открыть рейсы из Армении в разные регионы Турции

Турецкая газета «Хурриет» со ссылкой на свои источники приводит примечательную информацию о состоявшейся несколько недель назад закрытой дискуссии в администрации президента Турции, где на повестке дня также стоял процесс нормализации отношений с Арменией.

За кулисами в Анкаре были затронуты шаги, которые необходимо предпринять на внешнеполитическом поле. Турция стремится образовать вокруг себя кольцо без проблем.

Близкая к властям газета «Хурриет» пишет, что возобновление прямого авиасообщения с Арменией Анкара рассматривает как первый шаг на пути нормализации отношений. Помимо рейсов Ереван-Стамбул, Анкара планирует открыть рейсы из Армении в Карс и Ван, а в дальнейшем и в другие провинции Турции.

Турецкие власти учитывают то, что Ван имеет историческое значение для армян и может стать туристическим центром. На острове Ахтамар, что на озере Ван, находится церковь Сурб Хач, в которой раз в год служится литургия. В этой литургии традиционно принимают участие многие армяне, в том числе из диаспоры.

В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, например, исторический мост близ Карса и некоторые здания, представляющие важную ценность для армян. «В то же время, чтобы снизить давление армянской диаспоры, будут расширены также торговые связи», - пишет «Хюрриет».

Наряду с назначением спецпосланников для нормализации армяно-турецких отношений, о возобновлении прямого авиарейса Ереван-Стамбул в середине декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу. На прошлой неделе Министерство транспорта и инфраструктуры Турции официально объявило о возобновлении в феврале прямого авиасообщения между Арменией и Турцией.

Так, 2 февраля армянская авиакомпания Flyone Armenia выполнит первый рейс Ереван-Стамбул. В тот же день турецкая авиакомпания Pegasus Airlines впервые выполнит рейс Стамбул-Ереван - из аэропорта «Сабиха Гекчен» в «Звартноц». Обе авиакомпании планируют выполнять по этому маршруту три рейса в неделю.