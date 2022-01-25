Индекс восприятия коррупции 2021: «Армения – пример успеха»

Эксперты организации отмечают, что восприятие коррупции во время двухлетней пандемии коронавируса в мире осталось практически на прежнем уровне.

В последнем докладе организации обобщены данные из 180 стран. Несмотря на обещания государственных чиновников, 131 страна не смогла добиться значительного прогресса, а в 27 странах были зарегистрированы самые низкие показатели в плане восприятия коррупции за десятилетие.

В докладе восприятие коррупции оценивается индексом от 0 до 100 баллов. Чем выше балл, тем ниже коррупция.

Эксперты говорят, что в последнее время в мире права человека и демократия находятся под ударом, и это не случайно, поскольку коррупция способствует нарушению прав человека.

Согласно авторам отчета, создается своего рода порочный круг: коррупция разрушает права и свободы человека, в результате чего идет на убыль демократия, набирает силу авторитаризм, что, в свою очередь, подпитывает распространение коррупции.

В докладе говорится, что Армению можно считать «примером успеха» за последние пять лет с точки зрения индекса восприятия коррупции.

Армения с 2017 года набрала в общей сложности 14 баллов, в результате чего сейчас она с 49 баллами делит 58 строчку с Грецией, Иорданией и Намибией.

Согласно докладу, в Армении были укреплены гражданские свободы, что проложило путь к более устойчивому гражданскому участию и подотчетности.

В то же время эксперты Transparency International Corruption Perceptions Index 2021 отмечают, что, несмотря на этот прогресс, повестка реформ в Армении за последний год застопорилась, «поэтому правительство должно подтвердить свою приверженность решению этой проблемы и продолжать реформы».

На Южном Кавказе лучше Армении дела в плане восприятия коррупции обстоят только в Грузия, у которой 55 баллов.

Из региональных соседей за Арменией следуют Турция (38 баллов), Азербайджан (30 баллов), Россия (29 баллов) и Иран (25 баллов).

Наиболее «чистыми» странами мира в плане восприятия коррупции, согласно докладу, являются Дания, Финляндия и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. За ними с 85-ю баллами следуют Норвегия, Сингапур и Швеция. У Швейцарии 84 балла, у Нидерландов 82 балла, у Люксембурга 81 балл и у Германии 80 баллов. США с 27 баллами находится на 27 месте.

Йемен, Венесуэла, Сомали, Сирия и Южный Судан замыкают список с 11 баллами, считаясь самыми коррумпированными странами мира.