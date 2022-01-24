Комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее - Пашинян

Отвечая на вопрос о том, какие предложения Армения передала Азербайджану по запуску процесса делимитации, Пашинян сначала отметил, что предложение было передано и российской стороне, и Азербайджану напрямую и о предстоящем предложении он проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева во время встречи в Брюсселе.

Премьер-министр сказал, что переданное Арменией Азербайджану предложение касается не самой делимитации, а мер безопасности на армяно-азербайджанской границе.

«И в этом в глобальном смысле нет никакой тайны. Это те предложения, о которых я говорил еще в мае - зеркальный отвод войск», - сказал Пашинян.

Премьер напомнил, что в принятом в Сочи трехстороннем заявлении говорится, что стороны договорились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Он подчеркнул, что армянская сторона не пыталась разработать документ, выражающий исключительно точку зрения Армении. «Сейчас обсуждения продолжаются, и мы не хотим раскрытием многих деталей помешать рабочему обсуждению. Мы считаем, что комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее, и это очень важно, чем раньше, тем лучше», - подчеркнул премьер.

О запуске железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз

Говоря о запуске железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, глава правительства сказал, что, по предварительным подсчетам, речь идет об инвестировании 205 млн долларов и для Армении это не очень тяжелое бремя. «То есть, это не тот случай, когда может возникнуть финансовая проблема. На практике мы договорились, когда нам удастся это согласие зафиксировать на бумаге, на практике подготовительные работы по строительству этой железной дороги будут уже начаты», - сказал он.

Пашинян добавил, что если удастся открыть коммуникации в регионе, в том числе на армяно-турецкой границе, Армения получит железнодорожное сообщение с Европой, Ираном, Россией и Китаем и со всеми вытекающими экономическими последствиями. «Под мирной повесткой мы подразумеваем и это. Речь идет об огромных транзитных потоках от Персидского залива до Черному моря, от Ближнего Востока до России. Этот общий проект может стать основой мирной повестки дня», - сказал Никол Пашинян.

О приглашении принять участие в дипломатическом форуме в Турции

На вопрос, примет ли Армения приглашение принять участие в дипломатическом форуме в Турции, премьер-министр ответил, что вероятность этого весьма велика, но все зависит от ситуации, которая будет на тот момент.

Пашинян напомнил, что сформирован формат нормализации армяно-турецких отношений, уже состоялась первая встреча спецпредставителей. «Думаю, что если эта динамика сохранится, весьма вероятно, что Армения примет приглашение участвовать в этом форуме. Конечно, все зависит от ситуации, которая будет на тот момент, но, по крайней мере, после первой встречи возрастает вероятность того, что Армения примет приглашение, потому что, если разговор начался, то будет очень нелогично, если мы упустим эту возможность, тем более, что у нас будет возможность вести обсуждение в гораздо более широком контексте», - сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения также приглашена на дипломатический форум, который пройдет в Анталии с 11-го по 13 марта.

Республика Армения никогда не проводила политику «Ай Дата»

Что касается признания Геноцида армян, то Никол Пашинян отметил, что свою позицию по этому вопросу выразил в программе правительства.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, чтобы Армения отказалась от «Ай Дата», заморозила общеармянскую повестку дня, выполняя турецкие предусловия, и готова ли Армения признать территориальную целостность Турции, границы, установленные Карским договором, Пашинян подчеркнул, что Республика Армения никогда не проводила политику «Ай Дата».

«Более того, например, в 2005 году Роберт Кочарян заявил, что у Армении нет территориальных претензий к Турции. По сути, на это заявление также ссылался Серж Саргсян. То есть, «Ай Дат» никогда не был политикой Армении, Армения никогда не ставила под сомнение армяно-турецкую границу. Вы не найдете ни одного армянского лидера или правительства, которые ставили бы под сомнение армяно-турецкую границу, и мы не откажемся от этой политики», - сказал он, добавив, что «локомотивом процесса признания Геноцида армян всегда была диаспора и диаспорские организации».

Об отставке президента Армена Саркисяна

Премьер-министр заявил, что узнал о решении президента Армена Саркисяна уйти в отставку всего за 3,5 часа до его оглашения.

«Вчера он позвонил мне за несколько часов до оглашения, мы говорили об этом. Я спросил президента РА, обсуждает ли он со мной вопрос, или он сообщает, что принял решение. Он сказал, что принял решение», - сообщил Пашинян.

По его словам, связанные с Конституцией позиции президента известны. «Я принимаю их к сведению и не считаю уместным комментировать, удовлетворительны его мотивы или нет. Каждый чиновник сам решает, в конце концов, на основе каких аргументов принимаются эти решения», - сказал он.

По словам премьер-министра, вопрос кандидата в президента он со своей политической командой пока не обсуждал. В то же время он отметил, что президента Армении должна избрать фракция «Гражданский договор».

«Считаю, что мы должны пойти на такие решения, чтобы между президентом республики, правительством и парламентским большинством была политическая гармония», - сказал премьер-министр.

Комментируя публикацию ресурса Hetq.am под заголовком «Пирамида лжи Армена Саркисяна рухнула: президент подал в отставку вынужденно», в которой, в частности отмечается, что Армен Саркисян на момент избрания президентом республики не являлся гражданином Армении, а имел гражданство государства Сент-Китс и Невиса, тем самым нарушив закон о гражданстве и Конституцию, Пашишян сказал, что не успел детально ознакомиться с этой статьей, но подчеркнул, что считает маловероятным, что на момент избрания Армен Саркисян не имел гражданства Армении.

О конституционных изменениях

Говоря о конституционных изменениях, премьер отметил, что формирование комиссии по конституционным изменениям вовсе не означает, что ее деятельность увенчается конституционными изменениями. Он добавил, что есть задача подвергнуть действующую Конституцию «аудиту», чтобы понять, есть ли необходимость в ее «оптимизации».

«Я убежден, что систему правления менять не нужно», - заметил Никол Пашинян, добавив, что поскольку тема существует, ее нужно обсудить.

Про вовлечение Армении в возможную конфронтацию между Россией и Украиной в рамках ОДКБ

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, может ли Армения в рамках ОДКБ быть вовлечена в случае конфронтации между Россией и Украиной, премьер-министр Пашинян сказал, что эта ситуация, конечно же, беспокоит Армению.

«Мы делимся своей обеспокоенностью с международными партнерами, в том числе, ОДКБ. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Украине не вышла из-под контроля», - сказал Пашинян, отметив, что больших рычагов влияния у Армении нет.



«Но в любой ситуации мы руководствуемся национальными интересами Армении», - добавил он.

Про возможное использование сил ОДКБ для подавления оппозиции в стране

На вопрос о том, не использует ли он силы ОДКБ для подавления оппозиции в стране по аналогии с событиями в Казахстане, Пашинян сказал, что Армения четко зафиксировала, что силы ОДКБ не могут быть вовлечены во внутриполитические процессы, а могут заниматься лишь охраной объектов стратегического назначения.

«Армянские ВС в Казахстане занимались охраной хлебного завода. И я не вижу в этом ничего предосудительного. Охрана хлебного завода никак не влияет на внутриполитический процесс», - сказал премьер.