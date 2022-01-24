В Центре судебно-медицинской экспертизы неисследованных образцов нет - глава Минздрава

На данный момент в Центре судебно-медицинской экспертизы нет образцов, которые не были исследованы или находятся в очереди на идентификацию, а также нет экспертиз, которые еще должны быть проведены, заявила сегодня министр здравоохранения Анаит Аванесян, касаясь процесса идентификации останков военнослужащих, погибших в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.

«Мы уже довольно давно подвели итоги. У нас нет затяжек с исследованиями или исследований, которые еще на очереди. Уже 7-8 месяцев», - отметила она.



Министр также сообщила, что 100 поврежденных образцов останков военнослужащих были идентифицированы с помощью голландских специалистов.

Ранее Комитет по вопросам погибших и пропавших без вести сообщил, что за границу было отправлено 100 поврежденных образцов, из которых не идентифицированы 5. По данным Следственного комитета, спустя почти полтора года после 44-дневной войны пропавшими без вести считаются 199 военнослужащих и 21 гражданское лицо, всего 220 человек.

По последним официальным данным, в результате войны в Армении и Нагорном Карабахе погибли 3809 военнослужащих и гражданских лиц.