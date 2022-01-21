Российские силы у границы с Украиной

Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают увеличение количества российской военной техники, размещенной на полигонах в Ельне, Климово, Клинцах и Погоново. Помимо этого, как показывает совместное расследование Радио Свобода и Conflict Intelligence Team, часть российских войск, которые должны были ехать на совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022", остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90 – от Киевской.