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Российские силы у границы с Украиной

Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают увеличение количества российской военной техники, размещенной на полигонах в Ельне, Климово, Клинцах и Погоново. Помимо этого, как показывает совместное расследование Радио Свобода и Conflict Intelligence Team, часть российских войск, которые должны были ехать на совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022", остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90 – от Киевской.
Боевые соединения и техника в Ельне, Смоленская область, 19 января 2022 года
1 Боевые соединения и техника в Ельне, Смоленская область, 19 января 2022 года
Танки и артиллерийские установки в Ельне, Смоленская область, 19 января 2022 года
2 Танки и артиллерийские установки в Ельне, Смоленская область, 19 января 2022 года
Палатки и здания военного персонала в Ельне, Смоленская область, 19 января 2022
3 Палатки и здания военного персонала в Ельне, Смоленская область, 19 января 2022
Военная техника у железнодорожной станции в Климово (13 километров от украинской границы), Брянская область, 19 января 2022 года
4 Военная техника у железнодорожной станции в Климово (13 километров от украинской границы), Брянская область, 19 января 2022 года

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