Срок завершения строительства межгосударственной дороги М6 продлен еще на полгода

Срок завершения строительства межгосударственной дороги М6, ведущей к границе с Грузией, которое продолжается уже более трех лет, продлен еще на полгода.

Это уже четвертый срок, устанавливаемый для реконструкции 52-километровой дороги. Строительство, начатое в мае 2018 года, планировалось завершить через два года после его начала, в ноябре 2020 года. Но до сих пор уже трижды устанавливались новые сроки: сначала до сентября 2021 года, затем уже до конца прошлого года, и теперь до 15 июня.

Между тем, спустя более чем три года после начала строительства на одном-двух участках дороги все еще находятся строительная техника и рабочие-строители. Таксист из Алаверди Борис Тамазян признался, что уже невозможно ездить по этой каменистой дороге, постоянно в пыли. «Я отказываюсь ездить по этой дороге», - сказал он.

Ответственный фонда «Дорожный департамент», заказавшего строительство, Нарек Зулалян отмечает, что на сегодняшний день выполнено 73% работ, и 15 июня дорога будет завершена и готова к эксплуатации. По его словам, в ходе работ им пришлось на нескольких участках полностью изменить проект, разработанный еще в 2015-2016 годах итальянской компанией «Лотти инженерия».

«В ходе строительства возникли новые работы, которые не предусматривались, а проекты некоторых работ были заказаны заказчиком с целью улучшения дороги», - сказал он.

По словам Нарека Зулаляна, проект был изменен, чтобы провести километровую канализационную линию и 6-километровую водопроводную линию, а также проложить кабели. По словам чиновника, в городе Алаверди также строятся два моста, которые свяжут город с селом Санаин.

В течение трех лет на участке разворота, ведущего в Одзун, не проводились земляные работы, не проводятся они и сегодня. Программа, утвержденная 5 лет назад, предусматривала только ремонт асфальта, без каких-либо структурных изменений. Уже потом строители сочли разворот опасным для движения и полностью изменили проект.

По словам ответственного «Дорожного департамента», сейчас отчуждаются прилегающие строения для расширения разворота, чтобы он стал более удобным для большегрузного транспорта.

«Проект был пересмотрен, был заказан новый проект для этого участка. Проект уже готов, строительные работы скоро начнутся», - сказал Зулалян.

Строительство дороги Ванадзор-Баграташен началось еще в 2016 году. По официальной информации, на 38,5-километровый участок Ванадзор-Туманян, сданный в эксплуатацию еще три года назад, было израсходовано 19 млрд драмов. На почти 52-километровом участке Туманян-Баграташен 73% работ уже считаются выполненными. На эти работы на сегодняшний день израсходовано 12 млрд драмов. По словам чиновника «Дорожного департамента», суммы, предусмотренные как на ранее эксплуатировавшиеся, так и на ныне строящиеся участки сэкономлены почти наполовину. Нарек Зулалян убежден, что в случае с участком Туманян-Баграташен также будут сэкономленные средства, а проектные изменения он считает просто улучшением работы.

Между тем, геодезист компании «Горизонт-95» - одной из трех строительных компаний, строящих дорогу, Карен Сохакян, который уже три года изнутри следит за строительством межгосударственной дороги М6, считает невероятным, чтобы было потрачено меньше денег, чем планировалось. Он подчеркивает, что прежний проект, по крайней мере, 10-километрового участка, над которым он работал, практически полностью был изменен. По его словам, картографирование в проектах, разработанных в 2015-2016 годах, не соответствовало требованиям, при строительстве постоянно возникали инженерные проблемы.

«Честно говоря, это невероятно, потому что есть вещи, которые мы добавляем. Если объемы увеличиваются, как расходы могут уменьшаться? Если бетонные работы увеличиваются по сравнению с проектом, если предусмотрена стена в 7 метров, а в реальности нужно поставить стену в 10 метров, и мы ставим 10 метров, как затраты могут уменьшиться?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Карен Сохакян.

Сохакян, оказавшийся в эти дни в вынужденном простое из-за остановки строительства, задается вопросом: почему так затянулось строительство межгосударственной дороги Ванадзор-Баграташен, которое идет уже 5 лет? Почему проектировщики представили меньший объем работ, чем нужно для того, чтобы построить безопасную и качественную дорогу?

Сохакян подозревает, что коррупционные механизмы в сфере дорожного строительства и сегодня в Армении не ликвидированы. «Какой механизм действует, в будущем эти вопросы будут рассмотрены как один из аспектов переходного правосудия, будет выявлено, какой коррупционный механизм действовал и действует в этой системе», - сказал он.