Армяне Турции возлагают надежды на новый армяно-турецкий переговорный процесс, стартовавший со встречи в Москве.

Турецкая газета «Хюрриет» побеседовала с известными деятелями армянской общины Стамбула об их ожиданиях.

По мнению Армянского патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна, армяне Турции рады тому, что Ереван и Анкара предпринимают шаги по нормализации отношений. Он отметил, что с точки зрения инвестиций и культуры очень ценны все шаги, направленные на установление отношений между двумя соседними странами с многовековой историей.

«Для армян Стамбула также крайне важно, чтобы два общества признали друг друга, могли вместе работать, делать инвестиции. И в этом контексте соприкосновение двух богатых культур будет способствовать улучшению отношений день ото дня», - сказал патриарх Машалян.

Председатель Стамбульского фонда «Карагёзян», бизнесмен Тигран Гулмезгил сказал «Хюрриет», что отныне Турция во всех вопросах должна протягивать Армении руку помощи. Он отметил, что попытки нормализации отношений являются позитивным явлением и «Турция должна относиться к Армении как старший брат».

Главный редактор стамбульской двуязычной еженедельной газеты «Акос» Эдвард Данзикян с оптимизмом смотрит на возобновление прямого авиасообщения между Арменией и Турцией. По его словам, открытие границ и установление дипломатических отношений станет первым шагом на пути нормализации отношений. Далее отношения должны еще больше расширяться.

Представитель фондов меньшинств, врач Торос Алжан считает, что начавшийся между Арменией и Турцией диалог является позитивным, но запоздалым шагом. Он считает важным то, что стороны сейчас придерживаются дружественной риторики, и надеется, что вместо войн откроются двери мира.

В той же статье «Хюрриет» также поинтересовалась у академических кругов Турции, что они думают об армяно-турецком диалоге.

По словам известного турецкого историка Ильбера Ортайлы, Турция не шла на диалог с Арменией, учитывая проблемные для Азербайджана вопросы.

«Сейчас ситуация изменилась, и одно из препятствий для налаживания отношений - карабахский вопрос - исчезло», - сказал он.

Ортайлы считает, что это сближение является позитивным и постепенно отношения будут улучшаться.

Профессора стамбульских университетов Айдын и Сакарья - Ахмед Касым Хан и Неджметтин Алкан также убеждены, что от нормализации отношений выиграют обе стороны.

Но, по мнению турецких профессоров, открытие границ и установление дипломатических и экономических связей больше нужно Армении. Улучшение добрососедских отношений, по их мнению, приведет также к сближению обществ.