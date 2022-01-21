После декабрьских встреч Пашинян-Алиев в Брюсселе ЕС направила делегацию в регион

Миссию во главе с представителем французского председательства в Совете Евросоюза Изабель Дюмон и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром сегодня в Ереване приняли премьер-министр Никол Пашинян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Согласно сообщениям армянской стороны, в ходе встреч речь шла о скорейшем начале процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и формировании с этой целью соответствующей атмосферы.

Министр Мирзоян «отметил важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета и закрепленных в трехстороннем заявлении в Сочи».

Последняя формулировка примечательна тем, что вчера, когда стало известно о разногласиях между Баку и Ереваном по вопросу начала процесса делимитации, армянская сторона заявила, что договоренность о зеркальном отводе войск была достигнута лидерами Армении и Азербайджана около месяца назад именно во время встречи в Брюсселе и что процесс делимитации нужно начать согласно этой договоренности.

Ранее, два дня назад, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что предусловия Еревана для начала процесса делимитации неприемлемы для Баку.

В ходе сегодняшних переговоров в Ереване обсуждались гуманитарные проблемы, возникшие вследствие 44-дневной войны, и, согласно армянской стороне, Дюмон и Клаар подчеркнули, что Евросоюз проводит активную работу для скорейшего разрешения вопроса военнопленных.

Последняя группа удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных из десяти человек вернулась из Баку в Ереван как раз при посредничестве Европейского союза всего через несколько дней после брюссельских встреч Пашинян-Алиев, в самолете из Баку в Ереван их сопровождал Тойво Клаар.

Представители ЕС довольно сдержанно говорят о встречах в Баку и Ереване. Изабель Дюмон на своей странице в Twitter хранит молчание, а Тойво Клаар оценил вчерашнюю встречу с президентом Ильхамом Алиевым в азербайджанской столице как отличную, напомнив, что она следует за декабрьскими встречами в Брюсселе.

По сообщению пресс-службы президента Азербайджана, принимая делегацию во главе с Дюмон и Клааром, Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в декабре прошлого года, высоко оценил визит Дюмон и Клаара в Баку, подчеркнув, что «он создает позитивные возможности для развития обсужденной в Брюсселе повестки мира».