Армения и Россия подписали меморандум о сотрудничестве по сооружению атомных энергоблоков

Как сообщает ТАСС, документ подписан на полях Всемирной выставки Экспо-2020 в рамках российского Дня АСММ (атомных станций малой мощности).

В меморандуме отмечается, что руководство госкорпорации «Росатом» и Армянской атомной электростанции (АЭС) выразили готовность к сотрудничеству для проработки возможности сооружения новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Армянской АЭС.

По словам директора Армянской АЭС Эдуарда Мартиросяна, единственная в стране Армянская АЭС производит около 40% всей электроэнергии в стране и с 1977 года является «чистым и надежным» источником энергии.

«После истечения срока ее эксплуатации мы хотим и дальше иметь атомную энергетику в энергобалансе страны, поэтому в первую очередь рассматриваем современные российские атомные технологии, являющиеся передовыми в мире», - сказал директор Мецаморской АЭС.