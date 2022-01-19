В Нагорном Карабахе намерены изменить Конституцию

В Карабахе обсуждается изменение конституционного строя путем отказа от президентской системы. Об этом Радио Азатутюн сегодня сообщили руководители правящей и крупнейшей неправящей фракций парламента Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению аппарата президента Нагорного Карабаха, вчера в Степанакерте на встрече с представителями общественных организаций глава Нагорного Карабаха говорил о возможном внесении изменений в Конституцию.

«Чтобы государственные институты более эффективно реагировали на новые проблемы и вызовы, есть предложение от политических кругов о внесении некоторых изменений в Основной закон. По словам Араика Арутюняна, в ближайшее время будет создана соответствующая рабочая группа, которая сделает вопрос о необходимости возможных конституционных изменений предметом общественных обсуждений», - говорится в сообщении.

По словам главы правящей фракции «Свободная Родина - Объединенный гражданский альянс» парламента Нагорного Карабаха Артура Арутюняна, рабочая группа будет создана через нескольких недель, в нее войдут по одному представителю от каждой из пяти парламентских фракций, специалисты по конституционному праву и другие.

«Есть цель изменить исполнительную систему, то есть привести ее в соответствие с нашей сегодняшней реальностью. На данный момент нет решения о том, какой будет система правления. Полностью президентская система правления не соответствует нашим нынешним послевоенным реалиям, потому что по нашей действующей Конституции вся система государственного управления зависит от института президента. То есть, в случае отставки президента Национальное собрание должно быть распущено, правительство должно уйти в отставку, то есть полностью распускается вся государственная система», - сказал он.

Действующая Конституция Нагорного Карабаха является второй, она была принята на референдуме в феврале 2017 года, на основании чего Нагорный Карабах перешел с полупрезидентской системы правления на президентскую.

Например, президент Карабаха, избираемый на пятилетний срок, согласно действующему Основному закону, является главой и государства, и исполнительной власти, руководит внутренней и внешней политикой, осуществляет общее руководство органами государственного управления, назначает и освобождает от должности государственного министра, министров, распоряжается государственной собственностью, финансовыми средствами и т. д. В Карабахе нет премьер-министра, его функции фактически исполняет госминистр.

Примечательно, что и первая Конституция Нагорного Карабаха, которая также была принята на референдуме в декабре 2006 года, и вторая Конституция были приняты спустя всего один и два месяца после первого и второго изменения Конституции в Армении соответственно.

По мнению Артура Арутюняна, в данный момент «на первый взгляд наиболее подходящей является полупрезидентская система правления». «Главой правительства будет один человек, руководителем страны – другой, законодателем - третий, то есть, все ветви власти будут разделены», - сказал он.

По словам главы фракции «Единая Родина» Гагика Багунца, уже в апреле планируется создать профессиональную комиссию, которая разработает пункты поправок в Конституцию.

В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что, по мнению почти всех сил, необходимо перейти к полупрезидентской системе правления. «Мы всегда выдвигали это требование. И мы считаем, что тем более в текущей ситуации это самая эффективная система правления», - сказал депутат.

На вопрос, почему было решено изменить систему правления и перейти от президентской к полупрезидентской, Багунц ответил: «Если попытаться объяснить очень кратко, то в нынешней тяжелой военно-политической ситуации это вопрос коллективной ответственности».

По мнению Артура Арутюняна, конституционные изменения в Нагорном Карабахе будут вынесены на референдум, по всей вероятности, уже в следующем году.