«Если бы знать, что все будет нормально»: Жители армянского Ерасха о разблокировке железной дороги с Азербайджаном

Железная дорога, связывающая два населенных пункта, не действует уже более 30 лет. За эти годы инфраструктура пришла в упадок. Вдоль железнодорожного полотна появились земляные насыпи, которые имеют оборонительное назначение. Граница с Нахичеваном проходит недалеко от центра Ерасха.

«Раньше это было великолепное село, зажиточное село, работала железнодорожная станция, через наше село на поезде провозили всевозможные товары – от промышленных до хозяйственных», — в беседе с Радио Азатутюн рассказала бывшая учительница местной школы.

От прежней инфраструктуры в Ерасхе мало что сохранилось сегодня. Но у многих жителей сохранились воспоминания о былых временах, когда железная дорога соединяла их с остальным миром. Теперь же они в основном пользуются железной дорогой для поездок внутри страны.

Старую постройку на железнодорожном перроне сегодня заменяет железный домик. Старая конструкция пострадала во время первой армяно-азербайджанской войны в начале 90-х и с годами пришла в аварийное состояние. Сейчас станция обслуживает маршрут Ерасх-Ереван.

В советские времена многие поездом из Ерасха ездили в Нахичеван и даже в Баку: кто-то для торговли, кто-то для сельскохозяйственных работ и прочего.

У бывшей учительницы села остались положительные воспоминания о прошлом. По ее словам, с азербайджанцами они были соседями на протяжении многих лет, ничего плохого не видели. Но сейчас, замечает 70-летняя женщина, времена другие: «Тогда даже один из учителей-азербайджанцев предлагал нам посетить Баку. Это было за пару месяцев до событий. Тогда было хорошо. Что касается сегодняшнего дня, то ничего сказать не могу».

Жители села слышали, что в правительстве создана специальная группа по восстановлению железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, которая соединит Армению и Азербайджан. Они знают, что обсуждается открытие сначала участка железной дороги от Ерасха до Садарака.

«Ну откроется железная дорога, а нам-то что с этого? Мы простые люди. Откуда мы знаем, что будет с селом, если откроется железная дорога? Нет никакой надежды. Видите, они везде на холмах. Это тоже вызывает страх», - отметила другая жительница Ерасха, указывая на близлежащие холмы, находящиеся под контролем вооруженных сил Азербайджана.

У жителей села Ерасх нет однозначного ответа на вопрос, что им даст разблокировка железнодорожных путей сообщения. Время от времени в селе слышны выстрелы. Говорят, что стреляют даже в направление домов. В такой ситуации многие не представляют, каким образом на них повлияет работа железной дороги. На этот счет среди местных жителей есть также немало опасений.

На днях выстрелом с азербайджанской стороны был поврежден солнечный водонагреватель дома Виктории Мурадян. По словам женщины, кредит, который они взяли для покупки устройства, до сих пор ими не погашен. Теперь они не знают, выплатит им государство компенсацию или нет. Газоснабжения в селе нет. Воду здесь нагревают в основном за счет солнечной энергии.

«Я услышала выстрел. Сначала мне показалось, что где-то подбили самолет, потому что стоял такой шум. Я выбежала во двор, а там вода во все стороны брызжет. Гляжу, а это наш водонагреватель поврежден. Позвонила, пришли, посмотрели. Да, действительно, это был выстрел», — рассказала женщина.

Для того, чтобы перезапустить железную дорогу, нужно восстановить пришедшее в упадок полотно и другую инфраструктуру. Длина армянского участка дороги составляет один километр. Как отметили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении, по предварительным оценкам, для восстановления железнодорожного участка от Ерасха до Нахичевана потребуется 5 млн долларов, а для Мегринского участка протяженностью 45 километров потребуется около 221 млн долларов. Поезда будут работать в основном для перевозки грузов, сообщили в ведомстве. Однако власти Армении пока не уточнили, когда начнется фактическое строительство как в Ерасхе, так и в Мегри.

«Если бы знать, что все будет нормально, то да, пусть работает. Было бы не плохо, если бы [железная дорога] заработала. Но [президент Азербайджана Ильхам] Алиев не угомонится. Он до сих пор осуществляет свою месть», - отметила другая жительница Ерасха.

Ее односельчанка добавляет: «В прошлом на втором этаже у меня в доме жили азербайджанцы. Но между теми временами и сегодняшним днем есть большая разница. Теперь я не смогу… Кто сможет примириться сейчас?»

Пока власти Армении время от времени делают заявления о «региональной разблокировке» и «эпохе мира», в Ерасхе люди пытаются разобраться в словах политиков в суровых условиях реальности.

«У нас соседи, которые говорят, что все будет очень хорошо, железная дорога будет работать. Действительно, было бы неплохо, если бы у нас были дружеские отношения», - отметила бывшая преподавательница Ерасхской школы.