«Эта новость меня воодушевила»: Известный армянский скульптор представил свой проект статуи Иисуса Христа

«Так мы сможем показать всему миру, что мы являемся первой христианской нацией на земле», - заявил Царукян, представляя свой мегапроект.

По его задумке, статуя Спасителя должна быть высотой 33 метра, а постамент должен быть в два или три раза выше. «Только статуя должна быть высотой 33 метра по возрасту Христа. Что касается постамента, то мы посмотрим, будет ли это 65 метров или 77 метров, все зависит от проекта. Статуя должна стать хранительницей нашей страны, нашего народа», - заявил он.

Царукян обещает, что статуя Христа, возведенная где-то на возвышенности в Армении, выведет армянский народ из состояния отчаяния, в которое, по мнению многих, страна впала после поражения в Карабахской войне осенью 2020 года.

Некоторые из граждан, опрошенных Радио Азатутюн в связи с планами по возведению статуи Иисуса Христа, сказали, что верят в такую возможность. Другие же отметили, что лучше бы деньги, которые предстоит потратить на этот дорогостоящий проект, были направлены на финансирование армии.

«Нельзя ему [Царукяну] позволять воздвигать статую Христа. Думаю, что в такой ситуации ему лучше подумать о нашей армии», - сказала жительница Еревана в беседе с Радио Азатутюн.

«Если у человека есть деньги, и он хочет поставить памятник, построить здание, это его личное дело, как он будет распоряжаться своими деньгами. Главное, чтобы он исправно платил налоги государству, а остальное является его личным делом», — сказал другой житель Еревана.

Из благотворительного фонда «Царукян» Радио Азатутюн сообщили, что пока не ясно, где именно будет установлена статуя, поскольку этот вопрос находится на стадии изучения. Но обязательным условием, согласно проекту, является нахождения статуи на возвышенности. Согласно проекту, Ереван и Котайкская область исключаются с самого начала. В фонде отметили, что в настоящее время поступает много заявок от скульпторов.

«Когда я узнал о проекте, эта новость меня воодушевила, потому что я уже укрепился в своей вере во Христа», - заявил член Союза художников Армении Артуш Папоян.

Артуш Папоян, который в свое время также являлся членом Союза художников несуществующего уже СССР, сообщил, что уже отправил на конкурс свои проекты, составленные вместе с сыновьями-скульпторами.

За свою многолетнюю деятельность Артуш Папоян уже ваял статую Иисуса Христа. Воздвигнутая недалеко от сирийского города Сейд-Найя на вершине Херувимской горы статуя Христа является его рук творением. Эта статуя Спасителя из бронзы высотой 12 метров и весом около 19 тонн была установлена в 2013 году.

По словам сына мастера, скульптора Ованнеса Папояна, на этот раз они планируют создать нечто большее, чем обыкновенная статуя.

«Мы постарались сделать не очередного 33-метрового Христа, а создать произведение, которое будет иметь культурную ценность в мировом искусстве», - отметил скульптор.

Отец и сын Папоняны не раскрывают все детали своих двух проектов, но говорят, что представленная на конкурс статуя Спасителя в Армении будет походить на статую в Сирии лишь чертами лица.

Армянская Апостольская Церковь пока не выразила официального мнения по поводу проекта Царукяна, но отдельные представители духовенства уже высказались в плане «неуместности» статуи.

«Если вы посмотрите на церковную архитектуру или культуру, то увидите, что в них нет и никогда не было статуй. Наша церковь больше использует горельефы», - заявил директор информационной системы Первопрестольного Св. Эчмиадзина, отец Исайя Артенян.

Он подчеркнул, что предварительного обсуждения со Св. Эчмиадзином не было.

Скульптор Папоян не согласен с таким подходом, говоря, что церковная традиция в данном вопросе доходит до фанатизма.

«Если на то пошло, то пусть священники разговаривают друг с другом не по сотовым телефонам, а посредством почтового сообщения. Если следовать традициям, то сегодня наши священнослужители должны передвигаться точно не на «Бентли», а пешком или же с использованием какого-то другого вида транспорта», - сказал Папоян.

Такой подход скульптора, возможно, также имеет свою предысторию: много лет назад Артуш Папоян изваял Богоматерь, но, как говорит он, по настоянию церкви вынужден был снять с нее нимб и назвать статую просто «Армянская женщина».

По словам Артуша Папояна, он также не приемлет критику проекта со стороны части общества, которая полагает, что Царукяну следовало бы тратить деньги на решение более насущных вопросов.

«Статуи Иисуса Христа прост так не ставят. Если ставится статуя Христа, то нужно к ней подвести коммуникации. Будет развиваться туризм, наполняться бюджет, постепенно все встанет на свои места», - отметил Артуш Папоян.

Отец и сын Папояны уже представляют себе бронзовую статую Иисуса Христа, однако в вопросе ее местоположения пока не видят ясности. По их мнению, статую можно расположить где-то в районе озера Севан или Амасии: «Главное – это то, чтобы к статуе были проложены коммуникации».