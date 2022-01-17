Депутат предлагает освободить младших братьев погибших во время боевых действий военнослужащих от военной службы

Депутат правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Саргсян, предлагает освободить от обязательной воинской службы младших братьев военнослужащих, погибших во время боевых действий. То есть, если отец или один из братьев погиб во время войны, то младший брат в семье, по мнению провластного депутата, может быть освобожден от обязательной военной службы.

К этой идее автор проекта пришел после окончания 44-дневной войны в результате встреч с семьями погибших. Если законопроект станет законом, он будет касаться инцидентов со смертельным исходом, произошедших во время всех боевых действий.

«Во-первых [родные погибших] находятся в тяжелом психологическом состоянии и просто не могут отправить сына на службу. Также у них есть финансовые проблемы, которые им легче решить, если их сын будет находиться с ними. Я обсуждал этот вопрос с премьер-министром еще год назад. Я также узнал, что премьер-министру, а также в аппарат [премьер-министра] было направлено много писем с подобной просьбой - предоставить их сыновьям возможность не служить», - обосновал Айк Саргсян.

В проекте не представлен расчет того, сколько бенефициариев может иметь закон в результате этих изменений, однако, по утверждению Айка Саргсяна, после внесения изменений число граждан, освобожденных от обязательной воинской повинности, не будет большим и напрямую не повлияет на численность военнослужащих.

«Конкретно в этом призыве этот закон распространяется на 25 человек. То есть, с учетом также резерва, мы имеем армию, превышающую 100 тысяч, и если 25 человек будут освобождены от службы в армии в связи с этим обстоятельством, это не окажет существенного влияния на численность наших военнослужащих и на мощь вооруженных сил», - сказал он.

Парламентская оппозиция пока не хочет высказывать мнение по предложенному проекту. Глава фракции «Айастан» Сейран Оганян сообщил Радио Азатутюн, что они детально изучат проект, чтобы понять его положительные и отрицательные стороны. Не торопятся давать оценки и во фракции «Честь имею». Глава фракции Артур Ванецян сказал, что они дождутся обсуждения проекта в комиссии по обороне.

«Если число военнослужащих в вооруженных силах уменьшается, это плохо. Но о каком числе идет речь, каковы будут последствия, я просто не знаю», - сказал Ванецян.

Минобороны пока не высказало свою позицию по проекту. Для включения в повестку дня пленарных заседаний Национального собрания проект должен предварительно получить положительное заключение профильной комиссии. В случае принятия закон будет действовать уже во время летнего призыва этого года, если военнообязанный, соответствующий критериям закона, подаст заявление в письменной форме.