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Политика

Вопрос об избрании омбудсмена на повестке четырехдневной сессии парламента

Началась очередная четырехдневная сессия Национального собрания Армении. На повестке дня сессии также стоит вопрос об избрании защитника прав человека – омбудсмена.

Правящая фракция «Гражданский договор» на этот пост выдвинула кандидатуру заместителя министра юстиции Кристине Григорян.

Парламентская оппозиция пока не уточнила, как будет голосовать во время выборов омбудсмена․ В оппозиционной фракции «Честь имею» считают, что то обстоятельство, что Григорян была выдвинута властью и что провластная фракция обеспечит ей необходимые голоса для избрания, может в дальнейшем сковывать ее действия. Оппозиционная фракция «Айастан» также заявляет, что их не удовлетворили ответы Григорян на ряд вопросов, касающихся правовой сферы.

Напомним, что срок полномочий действующего омбудсмена Армана Татояна истекает в феврале. Согласно закону «О защитнике прав человека», омбудсмен избирается Национальным собранием не менее чем тремя пятыми от общего числа голосов депутатов сроком на шесть лет. Омбудсмен вступает в должность сразу после избрания, принося присягу в присутствии депутатов Национального собрания.

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