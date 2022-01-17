Вопрос об избрании омбудсмена на повестке четырехдневной сессии парламента

Правящая фракция «Гражданский договор» на этот пост выдвинула кандидатуру заместителя министра юстиции Кристине Григорян.

Парламентская оппозиция пока не уточнила, как будет голосовать во время выборов омбудсмена․ В оппозиционной фракции «Честь имею» считают, что то обстоятельство, что Григорян была выдвинута властью и что провластная фракция обеспечит ей необходимые голоса для избрания, может в дальнейшем сковывать ее действия. Оппозиционная фракция «Айастан» также заявляет, что их не удовлетворили ответы Григорян на ряд вопросов, касающихся правовой сферы.

Напомним, что срок полномочий действующего омбудсмена Армана Татояна истекает в феврале. Согласно закону «О защитнике прав человека», омбудсмен избирается Национальным собранием не менее чем тремя пятыми от общего числа голосов депутатов сроком на шесть лет. Омбудсмен вступает в должность сразу после избрания, принося присягу в присутствии депутатов Национального собрания.