Официальный Баку приветствует начало турецко-армянских контактов

Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, передают азербайджанские СМИ.

Он отметил, что нет альтернативы выполнению совместных заявлений, принятых по итогам Второй Карабахской войны, и соглашений, отраженных в этих заявлениях.

«Регион должен развиваться в направлении мира и стабильности. Единственный способ, который служит этим целям - нормализация отношений между странами региона, отказ от вражды, укрепление доверия между странами, развитие экономических связей, открытие коммуникаций и формирование среды сотрудничества. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем начало турецко-армянских контактов, инициатором которых является Турция. Верим, что нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию азербайджано-армянских отношений», - согласно Trend.az, заявил Халафов.

Замглавы МИД Азербайджана выразил надежду, что начало турецко-армянского диалога ускорит не только процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, но и выполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления.