Напомним, что 14 января 69-летний Андраник Алексанян, у которого имеются проблемы с психикой, не сориентировавшись на местности, пересек границу и оказался на азербайджанской стороне.
Азербайджан вернул заблудившегося армянского жителя Карабаха
При посредничестве российских миротворческих сил житель Нагорного Карабаха был передан армянской стороне. Об этом сообщают власти Нагорного Карабаха.
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