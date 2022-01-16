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Карабах

Азербайджан вернул заблудившегося армянского жителя Карабаха

Российский миротворец в Нагорном Карабахе (архив)

При посредничестве российских миротворческих сил житель Нагорного Карабаха был передан армянской стороне. Об этом сообщают власти Нагорного Карабаха.

Напомним, что 14 января 69-летний Андраник Алексанян, у которого имеются проблемы с психикой, не сориентировавшись на местности, пересек границу и оказался на азербайджанской стороне.

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