Евросоюз приветствует армяно-турецкий диалог

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано.

«Европейский союз приветствует готовность Турции и Армении работать над нормализацией отношений, а также назначение для этого специальных представителей», - заявил Стано, подчеркнув, что встреча спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча 14 января стала «важным шагом».

«Европейский союз призывает Турцию и Армению прилагать дальнейшие усилия в этом направлении. Любые дальнейшие конкретные шаги по нормализации отношений будут хорошей новостью для перспектив региональной стабильности, примирения и экономического развития», - заявил он.

В официальном заявлении также говорится, что нормализация отношений между Арменией и Турцией имеет ключевое значение в отношениях между этими странами и Европейским союзом.

«С 2014 года ЕС выделил более 4,5 млн евро на проекты, направленные на прокладывание пути к нормализации отношений в ряде сфер, таких как экономика, культура, образование и коммуникации. ЕС готов оказывать дальнейшую поддержку возможным дальнейшим шагам по нормализации отношений», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано.