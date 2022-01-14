Ереван призывает ОБСЕ и Минскую группу принять меры для возобновления мирного процесса

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ глава миссии Армении при ОБСЕ, посол Армен Папикян подчеркнул, что применение силы в регионе ОБСЕ не может «решить» ни один конфликт, и что представление применения Азербайджаном силы в качестве легитимного инструмента урегулирования конфликта ставит под угрозу безопасность региона ОБСЕ и дискредитирует международные организации, созданные для мирного урегулирования конфликтов, в том числе и ОБСЕ.

Касаясь «провокационных действий 11 января с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, осуществленных азербайджанскими вооруженными формированиями, вторгшимися на суверенную территорию Армении 12 мая 2021 года», в результате которых с армянской стороны погибли трое военнослужащих, посол подчеркнул, что звучащие в последние дни из Баку «армянофобские и в то же время признательные» заявления подтверждают, что эти столкновения были инициированы Азербайджаном.

Напомним, что, заявив о том, что в Азербайджане пристально следят за всеми попытками военного строительства в Армении как своими силами, так и с помощью партнеров Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции 12 января заявил: «Поэтому я откровенно и открыто говорил, что если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена. Где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она ни находилась, мы ее просто уничтожим. Это все должны знать и понимать, и, в первую очередь, армянское руководство». При этом, Алиев заявил, что Баку продолжит приобретать современные системы вооружения и наращивать боеспособность своей армии.

Касаясь проблемы армянских военнопленных, находящихся в Баку, а также проблемы насильственно похищаемых лиц, Папикян подчеркнул, что эти проблемы остаются нерешенными из-за нарушения Азербайджаном своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября и международного гуманитарного права.

Посол призвал действующего председателя ОБСЕ сосредоточить внимание на нагорно-карабахском конфликте и выразил надежду на то, что польское председательство вместе с другими международными партнерами воспользуется существующими инструментами, чтобы четко дать понять Азербайджану, что дальнейшее использование силы недопустимо и не останется без последствий.

«Азербайджан должен немедленно прекратить свои провокации, вывести свои силы с суверенной территории Армении, прекратить эскалацию напряженности как на границе с Арменией, так и на линии соприкосновения с Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] и выполнить взятые на себя обязательства», — заключил Папикян.

Напомним, что, касаясь карабахского вопроса, Алиев заявил, что Баку продолжит «пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха».

Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что конфликт уже решен. Между тем, армянская сторона, так же как и три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – США, Франция и Россия – неоднократно заявляли о том, что ряд вопросов до сих пор остается нерешенным и что необходимо продолжать переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта.