«На наш взгляд, Турция разделяет подход о начале диалога без предусловий» – пресс-секретарь МИД Армении

«На наш взгляд, правительство Турция также разделяет подход о начале диалога без предварительных условий», - накануне первой встречи спецпредставителей Армении и Турции, намеченной на 14 января в Москве, в интервью «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Он отметил, что Армения рассчитывает, что в результате процесса диалога с Турцией между Арменией и Турцией будут установлены дипломатические отношения и граница между двумя странами будет открыта.

«Ожидания Армении от этого диалога, по сути, те же, что и в начале 1990-х годов. Мы рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией и будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов», - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Унанян сказал, что Республика Армения всегда заявляла, что готова к нормализации отношений с Турцией без каких-либо предусловий. «В этом плане также должен констатировать, что подход Армении не претерпел каких-либо изменений: та же позиция отражена и в программе правительства Армении на 2021-2026 гг.», - подчеркнул он.

«Как мы уже отмечали ранее, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа «без предусловий». На наш взгляд, правительство Турции также разделяет подход о начале диалога без предусловий», - сказал Ваан Унанян.

Касаясь первой встречи спецпредставителей двух стран по установлению диалога между Арменией и Турцией, запланированной на 14 января в Москве, споуксмен МИД отметил, что на этой встрече Россия выступит в качестве принимающей стороны и эта первая встреча будет носить ознакомительный характер.

«Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно будет достичь ощутимых результатов, однако процесс будет запущен», - сказал он.

Ереван и Анкара в декабре прошлого года заявили, что готовы предпринять специальные шаги в направлении нормализации отношений и взаимно назначили специальных представителей. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а спецпредставителем Армении – вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Их первая встреча должна состояться 14 января в Москве.