Армения предпоследняя среди стран ЕАЭС по величине средней зарплаты

Армения занимает предпоследнее место среди пяти государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по величине средней заработной платы, причем реальные заработные платы жителей Армении в условиях высокой инфляции в прошлом году даже снизились, свидетельствуют последние данные руководящего органа ЕАЭС - Евразийской экономической комиссии.

В соответствии с этими данными, в январе-сентябре 2021 года самая высокая среднемесячная зарплата среди государств-членов ЕАЭС была в России - 734 доллара США, вторым следует Казахстан - 568 долларов, на третьем месте Беларусь - 547 долларов. В этот период средняя заработная плата в Армении составила 389 долларов. Пятерку замыкает Кыргызстан, где средняя зарплата составила 232 доллара.

За первые девять месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, реальная средняя заработная плата в Кыргызстане снизилась на 2,1%, в Армении - на 0,3%. В остальных трех странах она выросла, больше всего в Казахстане - на 8,8%, затем в Беларуси - на 4,9% и, наконец, в России - на 3%.

В январе-сентябре прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, цены на продукты питания больше всего выросли в Кыргызстане – на 17,1%, далее идет Казахстан - 10,8%, на третьем месте Армения - 9,8%, на четвертом месте Беларусь - 8,6% процентов. В ЕАЭС цены на продовольствие меньше всего выросли в России - на 7,6%.

На конец сентября 2021 года самое низкое число зарегистрированных безработных в странах ЕАЭС было в Беларуси - всего 0,2% от общей численности населения или 6,8 тыс. человек. За Минском следует Россия, где зарегистрировано в качестве безработных 1,2% от всего населения (877 тыс. человек). На третьем месте Армения с 2% или 59,5 тыс. человек. Четвертое место занимает Казахстан, где зарегистрировано в качестве безработных 2,3% от общей численности населения или 210,1 тыс. человек. Замыкает список Кыргызстан с 3% или 79,1 тыс. зарегистрированных безработных.

Крупнейшая экономика в ЕАЭС - это, естественно, экономика России. На конец сентября прошлого года она составила 1 трлн 236,9 млрд долларов. Далее идет Казахстан с ВВП в 124 млрд долларов. На третьем месте Беларусь - 49,2 млрд долларов. На четвертом месте находится Армения -9,3 млрд долларов, а экономика Кыргызстана на конец сентября 2021 года составила 5,7 млрд долларов.

За первые девять месяцев прошлого года, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, самый высокий экономический рост был зарегистрирован в Армении и России - 4,6%. Затем идет Казахстан - 3,5%. В Беларуси рост составил 2,7%, а в Кыргызстане - всего 0,1%.