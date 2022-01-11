Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

У армянской стороны двое погибших – Минобороны

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

Как сообщает Министерство обороны Армении, в результате провокации азербайджанских подразделений на восточном направлении армяно-азербайджанской границы 11 января погибли рядовой Артур Артемович Мхитарян (2002 г.р.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (2002 г.р.).

«Министерство обороны Армении разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам погибших военнослужащих.

Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает. По состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении.

Напомним, что азербайджанская сторона сообщала об одном погибшем азербайджанском солдате в результате эскалации на границе с Арменией.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG