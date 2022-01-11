У армянской стороны двое погибших – Минобороны

«Министерство обороны Армении разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам погибших военнослужащих.

Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает. По состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении.

Напомним, что азербайджанская сторона сообщала об одном погибшем азербайджанском солдате в результате эскалации на границе с Арменией.