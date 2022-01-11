Отсутствие этих 100 военнослужащих не предполагает каких-либо изменений в плане охраны границы – замминистра обороны

«Наша численность не такова, чтобы отсутствие этих 100 военнослужащих предполагало какие-либо изменения в плане охраны границы», - сегодня заявил заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, не было ли рискованным решение об отправке армянских военных в Казахстан, учитывая напряженность на границах Армении.

«И они выполняют четко указанную функцию, то есть функцию по охране важнейших объектов… оппозиция может представить свои замечания в этой логике, но какого-либо риска в этом нет», - сказал замминистра.

Это решение сочла рискованным оппозиционная фракция «Честь имею», а другая оппозиционная фракция - «Айастан», считает, что Армения не должна была направлять в Казахстан армянских военнослужащих, но в то же время не должна была препятствовать отправке туда сил ОДКБ. У фракции есть ряд вопросов к власти.

Оппозиция требует от комиссий НС по обороне и по внешним связям провести совместное заседание и представить им обоснования, по которым правительство решило направить военнослужащих в Казахстан. Об этом сегодня на заседании комиссии заявил депутат фракции Гегам Манукян. «Давайте обсудим это в рабочем формате и примем решение, как можно организовать обсуждение этого вопроса в Национальном Собрании», - сказал он.

«Я не вижу никаких препятствий», - ответил председатель комиссии по обороне Андраник Кочарян.

Несмотря на кажущееся взаимопонимание, правящая и оппозиционные фракции сегодня так и не встретились. Пока нет и решения о том, состоится заседание или нет, и если да, то когда и в каком формате.

Позже председатель комиссии НС по обороне Андраник Кочарян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что не понимает, что обсуждать, поскольку при отправке подразделения в Казахстан не был нарушен ни один закон, но также подчеркнул, что они не избегают обсуждений.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян подтвердил, что они ожидают от компетентных должностных лиц на этом заседании представления тех фактических оснований, в результате которых Армения приняла решение направить в Казахстан подразделение из 100 человек.

Протесты, начавшиеся в начале года на фоне резкого подорожания газа, переросли в Казахстане в массовые беспорядки. На прошлой неделе президент Казахстана обратился за помощью к возглавляемому Россией военному альянсу. ОДКБ, которая фактически оставила без ответа запрос Армении во время азербайджанского вторжения в мае прошлого года, оперативно отреагировала на запрос президента Токаева и направила в Казахстан около 2500 миротворцев.